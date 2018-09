PSOE-M ve "poco creíble" que se lleven a cabo "el conjunto de microproyectos" anunciados por Garrido

Publicado 13/09/2018 14:45:26 CET

El secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, ha tildado de "poco creíble" que se lleven a cabo "el conjunto de microproyectos" anunciados por el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, durante su intervención en el Debate del Estado de la Región y ha recordado que han tenido tiempo para hacerlo durante la Legislatura "y no lo han hecho".

En declaraciones a los medios de comunicación, en los pasillos de la Asamblea de Madrid, Franco ha señalado que el discurso del dirigente regional, "triunfalista y populista", le ha trasladado a "un mitin del PP o a un congreso del PP". Ha sido, según el socialista, una intervención dirigida más a los 'populares' que a los ciudadanos.

"No se que pensarán ese mas de 40 por ciento de madrileños que tienen dificultades para llegar a fin de mes y a los cuales no se les ha anunciado ni una solo medida que mejore su calidad de vida", ha remarcado. A Franco le hubiera gustado que se centrará más en eso y que no hablase "en términos de partido".

CENTRARSE EN MADRID

Además, el secretario de los socialistas madrileños ha manifestado su descontento con que parte del discurso de Garrido se haya centrado en criticar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "El PP todavía no es consciente de que Sánchez llegó al Gobierno con un mecanismo constitucional tan legítimo como cualquier otro y que está gobernando para todos los españoles", ha apostillado.

Para Franco, sería "más conveniente" que el jefe del Ejecutivo, a pesar de que puede hablar del resto del país, se centrase en los problemas de Madrid, de los que, a su parecer, "poco ha hablado".