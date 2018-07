PSOE y vecinos de Quintana piden que la Policía Municipal combata la publicidad de prostitución

Actualizado 29/06/2017 14:43:35 CET

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista y la Asociación de Vecinos del Barrio de Quintana han pedido al Ayuntamiento que la Policía Municipal "evite, combata y denuncie" los panfletos sobre prostitución en coches que se realiza tanto en el barrio como en otros distritos de la capital.

Así lo han manifestado este jueves en una reunión entre la portavoz socialista, Purificación Causapié, y los vecinos del barrio de Quintana para trabajar conjuntamente para "erradicar" esta práctica.

La representante de la Asociación de Vecinos de Quintana y de las demás asociaciones del distrito de Ciudad Lineal, Ana Martínez, ha calificado esta publicidad de "muy desagradable, denigrante y vergonzosa", y se ha quejado de que "da muy mala imagen" del barrio.

Por su parte, Causapié ha criticado que estos anuncios "trasladan una imagen de las mujeres como mercancía, algo en venta", y que son "contrarios a la ley de publicidad y a la ordenanza". "No podemos decir que estamos trabajando en políticas de igualdad y al mismo tiempo permitir esto", ha explicado la portavoz.

Para intentar erradicar este problema se han unido las asociaciones de vecinos de Tetuán, Aluche, Chueca, Chamartin, Retiro, Vallecas o Marconi, entre otras, y ya han mantenido una primera reunión para consensuar una acción conjunta, ha informado Ana Martínez.

Según Martínez, este problema se empezó a denunciar hace ya unos 4 años a través de las AMPA de los colegios de la zona. "Los niños juegan con estos papelitos como si fueran cromos", asegura Martínez.

Causapié ha recordado que en noviembre de 2015, el Grupo Socialista presentó en el Pleno una iniciativa, que apoyaron todos los grupos políticos, para "evitar que en nuestras ciudades en los coches nos encontremos con anuncios que lo que están haciendo es vender el cuerpo de las mujeres a un precio determinado".

La portavoz socialista se ha quejado de que a pesar de esas iniciativas no han encontrado una salida, pero que "van a seguir trabajando con las asociaciones y las organizaciones de mujeres en diferentes distritos" para apoyarlas "porque están trabajando por la dignidad de las mujeres, por la dignidad de nuestros barrios y para que los niños tengan una mejor educación".

Desde la Asociación defienden que la Policía Municipal "no soluciona nada" y que las juntas municipales no tienen la capacidad para actuar "porque hay un vacío legal". "Mientras que las administraciones no decidan cómo actuar, estamos en terreno de nadie", se ha quejado la representante.

Los vecinos de Quintana han ideado unos papeles para colocar dentro de los coches con el texto: 'No quiero propaganda de prostitución. Por las mujeres, por los niños y niñas, porque quiero un barrio limpio y porque no quiero mafia.' Con este papel esperan que se mitigue el problema de la publicidad, pero afirman que "solo da resultado en algunas zonas". No así en la Calle Alcalá, "la zona donde más se pueden encontrar estos carteles", donde la situación "no mejora".

Además, asegura que han denunciado este problema tres veces en comisaría, en reuniones de plenos de seguridad ciudadana y en la junta municipal, y han pedido a la Policía que "se entere y se preocupe" para averiguar "qué hay detrás de esto".

La representante vecinal también ha cargado contra el Gobierno Popular de Ana Botella. "Era como si no existiera, ibas con la propuesta que fuera y tenían mucha facilidad para que nada fuera de su competencia, era un teatro que veíamos todos los meses pero nada más", ha criticado Martínez.

En la misma línea se ha manifestado otro de los representantes de la Asociación de Vecinos de Quintana, Pedro Muñoz, que "echa en falta" que la junta del distrito de Ciudad Lineal cuente con las asociaciones para resolver este problema.