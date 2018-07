Rafael Bengoa apuesta por el diálogo para dar fin a las huelgas sanitarias

Actualizado 10/12/2012 12:17:49 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El hasta hace unos días consejero de Sanidad del País Vasco y nuevo asesor del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en su gabinete de Sanidad, Rafael Bengoa, ha apostado por el diálogo como medida de solución a las huelgas sanitarias que se están produciendo en comunidades autónomas como Madrid o Andalucía.

A su juicio, "no hay suficiente diálogo entre todo el ámbito clínico y la Administración", circunstancia que no le pesa para asegurar que una huelga "casi nunca esta justificada". La mayor parte de "esas tensiones" se pueden resolver dialogando, según ha explicado este lunes en 'Los Desayunos' de Televisión Española.

Por ello, y porque los sanitarios son "muy profesionales" y están dispuestos a hacer modificaciones, Bengoa considera que es necesario "explicarles las cosas y subirles al cambio". Aún así, reconoce que las Administraciones no se quieren quedar en el sitio en el que están "porque el sistema se está rompiendo de alguna forma".

Por otro lado, se ha referido al modelo sanitario español, al que ha calificado de "eficiente". Por ello, manifiesta que el debate sobre sanidad pública y privada "es un tanto artificial", ya que la situación "no se arregla con gestión privada".

"No es eso lo que va a hacer más sostenible el sistema", añade al tiempo que reta a que se practique, "se evalúe y se vea si es mejor o no". Sin embargo, afirma que "no se pone en duda la aportación complementaria de la sanidad privada".

EL COPAGO NO ARREGLA LA SITUACIÓN DE FONDO

En cuanto a los recortes establecidos por el Partido Popular, Bengoa asegura que "no se han hecho con consenso" y que con los copagos puede que haya ahorro, pero "no son la forma de arreglar el fondo de la situación". "El copago puede hacer que el enfermo venga menos al sistema, yo lo que quiero es que esté en contacto con nosotros", indica.

En estos mismos términos se ha referido al nuevo cargo que ocupará como asesor del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en la que su cometido estará ligado a la atención a enfermos crónicos. "Es mejor que no le pongamos barreras para acceder al sistema porque así le controlaremos mejor y vendrá menos a Urgencias, que es donde está el gran gasto", afirma.

Para ello, un grupo de expertos europeos procedentes de países como Dinamarca, Irlanda del Norte o Suecia van a acudir a Washington para enseñar "los cambios a escala que han realizado para mejorar la atención a los pacientes crónicos", señala Bengoa. Todo ello es importante para el exconsejero del País Vasco, debido a que estos enfermos "representan un 80 por ciento del total".

Según su criterio, el reto que afrontan los demócratas es "obligar a la población a tener un seguro y encontrar cuál es el mejor modelo de gestión para que eso sea sostenible y de calidad". "Los republicanos están muy en contra de esa reforma y, por tanto, será difícil llevarla a cabo", explica.

Sin embargo, Bengoa sostiene que los americanos necesitan hacer una serie de cambios en financiación debido a que "emplean el 17 por ciento de su Producto Interior Bruto en Sanidad". Con la reforma, pretende "no estar en un 20 por ciento o un 21 por ciento en unos años".