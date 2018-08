La Residencia Norte acoge a 14 madres menores de edad en riesgo de exclusión social entre las 94 plazas que tiene

Publicado 23/08/2018 14:27:12 CET

La Comunidad destina 1,5 millones a proyectos para mujeres embarazadas y madres sin recursos con hijos de hasta tres años

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Residencia Norte, que acoge a mujeres embarazadas o madres con hijos a cargo en situación de riesgo o exclusión social, atiende actualmente 14 madres menores de edad, entre las 94 plazas que la Comunidad de Madrid ofrece en este centro público.

Se trata de un lugar que proporciona alojamiento temporal, manutención e intervención individualizada, con atención a los aspectos educativos y de inserción sociolaboral. Normalmente, según ha explicado la directora del centro, Charo Sabio, las madres menores de edad que viven allí representan el 30 por ciento.

Además, el centro dispone de una escuela infantil donde se da orientación a las madres sobre los cuidados y atención que requiere su hijo para que se pueda criar en las mejores condiciones posibles.

La directora de Residencia Norte ha explicado a los medios que las mujeres adultas llegan derivadas de los servicios sociales de la zona y las menores de edad del Área de Protección del Menor. Del mismo modo, ha expresado que estas últimas entran directamente.

Una vez llegan al centro, según la directora, se realiza un diagnóstico de la situación en la que se encuentran para conocer las necesidades que tienen y en función de eso elaboran un proyecto de prevención e intervención que tenga un recorrido que las lleve a la inserción social.

"Pasan por una serie de itinerarios que van en función del nivel de independencia y autonomía que van a conseguir, primero pasan a un piso de acogida donde trabajamos el proceso de adaptación, luego a un piso de consolidación donde se sigue desarrollando el proyecto educativo y luego a un piso de autonomía en función del cumplimiento de objetivos y de su deseo, por supuesto", ha afirmado.

Según la directora, los perfiles son "muy variados". "Menores embarazadas que viene de centros de protección, chicas que proceden de familias desestructuradas, mujeres víctimas de violencia de géneros, inmigrantes desarraigadas que no son bien acogidas por su familia o entorno", ha ejemplificado.

Actualmente la Residencia está a un 70 por ciento de su capacidad, ya que dejan plazas libres intencionadamente para las madres que van a tener hijos.

Una madre de 20 años, que ha preferido no revelar su nombre, ha agradecido el trato recibido en la institución porque "la situación en la calle con un niño no es fácil". "Esto me ayuda para ahorrar dinero, los pañales, las medicinas, me han ayudado un montón", ha explicado.

Del mismo modo, ha explicado que conoció el lugar a través de una trabajadora social. "En un momento de mi vida me encontré sola y embaraza y sin saber que hacer y a través trabajadora social de Ciudad Lineal a la semana tenía la entrevista y me acogieron muy rápido".

LA COMUNIDAD DESTINA 1,5 MILLONES DE EUROS A ESTOS PROYECTOS

La Comunidad de Madrid dispone de una Red de Apoyo a la Familias que cuenta con tres centros especializados en programas de apoyo a familias en las crisis y conflictos, así como dos centros maternales que disponen de 117 plazas, en los que el año pasado se ha atendido a 140 personas entre madres y menores.

En lo que va de legislatura, el Gobierno regional ha destinado 1,5 millones de euros a proyectos dirigidos a atender a mujeres embarazadas y madres sin recursos con hijos de hasta tres años.

Por su parte, la consejera de Políticas Sociales y Familia, Lola Moreno, que ha visitado este martes el centro, ha definido como "un proyecto muy bonito".

"Sin duda, apostamos por políticas sociales que redunden en el fortalecimiento de las familias madrileñas, y así, en esta legislatura hemos puesto en marcha la Estrategia Madrileña de Apoyo a la Familia 2016-2021, con un presupuesto de casi 2.700 millones y un total de 288 medidas dirigidas a topo tipo de familias, para atender sus necesidades concretas", ha destacado la consejera.