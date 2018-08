Rollán cree que Sánchez está entrando en "la senda del sentido común" con la acogida de migrantes

Publicado 13/08/2018 13:20:30 CET

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente, consejero de Presidencia y portavoz de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, ha señalado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está entrando "en la senda del sentido común" con la acogida de migrantes, al tiempo que ha abogado por que se lleve a cabo "una política muy seria en materia de inmigración de manera común".

En declaraciones a los periodistas después de visitar las obras de renovación de la red de abastecimiento de agua de Canal de Isabel II, Rollán ha señalado que Sánchez está entrando en "la senda del sentido común", ya que se le estaba caracterizando por una política de gestos y la realidad "le está desbordando" por "ese efecto reclamo", en el que "le guste o no le guste las mafias son las únicas beneficiadas".

"Estos gestos de brazos abiertos y papeles para todos ya sabemos cuáles son las consecuencias que tienen. Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid creemos que se tiene que llevar a cabo una política muy seria en materia de inmigración no sólo de acogimiento sino de inversiones en origen y sobre todo de manera común , porque este es un problema que afecta a toda la Unión Europea", ha sostenido.

En este punto, Rollán al ser preguntado sobre la cantidad de migrantes que han llegado a la región, ha afeado al Gobierno central que se hayan tenido que enterar de esta cuestión mediante los medios de comunicación y no por la Delegación del Gobierno. "Creo recordar que fueron once varones mayores de 18 años los que fueron acogidos a través de diferentes ONGs", ha apuntado.

Con respecto a los menores no acompañados, el portavoz autonómico ha reconocido que "es uno de los grandes retos", aunque en estos momentos en lo que va de año son 800 los menores no acompañados "que están siendo atendidos en la Comunidad de Madrid".

De hecho, ha asegurado que está prevista la apertura de un nuevo centro por parte de la Comunidad, además de estarse ultimando las condiciones "para llegar a un acuerdo con una ONG, Cruz Roja, para ampliar la oferta".

"Si todos los inmigrantes que llegan en esas lamentables condiciones son especialmente vulnerables, en el caso de los menores no acompañados lo son aún más. Apelo a la responsabilidad y al sentido común no sólo del presidente del Gobierno si no de toda la UE para atender esta crisis humanitaria de una vez por todas", ha concluido.