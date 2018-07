Ruiz-Huerta admite que la postura en Podemos sobre operación Chamartín "no es pacífica" y espera que no se apruebe

Publicado 10/07/2018 15:06:01 CET

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha admitido este martes que la postura de Podemos sobre la operación Chamartín, también llamada Madrid Nuevo Norte, "no es pacífica", ya que ha y opiniones divergentes, pero ella se posiciona en contra de este proyecto urbanístico.

Así ha respondido Ruiz-Huerta preguntada por los periodistas en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces sobre la Proposición No de Ley que presentarán diputados de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno de Pedro Sánchez inste a Adif a romper el acuerdo con Distrito Castellana Norte y con el Ayuntamiento de Madrid para negociar un nuevo proyecto desde las administraciones públicas.

"Creo que la operación Chamartín no obedece a los principios programáticos con los que llegamos al poder (en la capital). Apostábamos por un política que no defendiese un urbanismo especulativo, que apostase por un mejor uso de la vivienda vacía, por hacer un tipo de ciudad con más equilibrado entre el norte y el sur. No creo que la operación Chamartín obedezca a estos principios y creemos que la acción de Gobierno debe entroncar con las políticas del cambio, lo que nos piden los movimientos vecinales y ecologistas, que son nuestros aliados naturales", ha esgrimido la parlamentaria.