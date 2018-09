Ruiz-Huerta, tras la petición de Cs, dice que la educación gratis de 0 a 3 años es una "propuesta pragmática" de Podemos

Publicado 06/09/2018 14:20:50 CET

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha asegurado este jueves que la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años ya era "una propuesta programática" de su formación antes de que Ciudadanos haya dicho que condicionará su apoyo al Gobierno regional en los presupuestos con esta cuestión, aunque celebra "que se una al carro".

"Crear la educación pública infantil gratuita ha sido una propuesta programática de Podemos, porque forma parte de nuestro programa feminista, porque creo que la educación tiene más que ver con el derecho de la mujer a tener unas condiciones de igualdad con los hombres y esta ha sido una propuesta programática que celebro que la reconozca y se suba al carro", ha sostenido Ruiz-Huerta en una entrevista a Onda Madrid recogida por Europa Press.

No obstante, la portavoz de Podemos ha indicado que le resulta "paradójico" que Ciudadanos para condicionar los presupuestos del Ejecutivo madrileño apueste "por este servicio público" y no lo hagan también "con la apertura de camas públicas que PP continúa cerrando en hospitales públicos" o por qué no condiciona con contratar a más personal en primaria y secundaria.

"Para empezar esta preocupación llega muy tarde porque quedan 8 ó 9 meses para elecciones y esta medida no está presupuestada, con lo que para 2018 no es posible poner esta medida y no sabemos si habrá presupuesto en 2019", ha sostenido al tiempo que ha indicado que si no hay escuelas suficientes públicas para garantizar el cien por cien de estos servicios, apoyarían que se incluyeran concertadas "como transición".

LA REMODELACIÓN DEL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE, "FUEGOS DE ARTIFICIO"

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, anunció ayer que el Gobierno regional invertirá 215 millones de euros en la reforma integral del Hospital 12 de Octubre, con los que se construirá un nuevo edificio de hospitalización, se remodelará el área oncológica y se demolerá infraestructuras en desuso.

Para Ruiz-Huerta, esta propuesta de reforma que hizo Garrido "no deja de ser uno de los fuegos de artificio típicos del Gobierno", porque

"no está presupuestado, no está contemplado en los presupuestos de 2018 ni un solo céntimo para hacer estas reformas".

"No hay presupuesto para ello y el PP ha dejado abandonado los hospitales públicos a lo largo de esta legislatura. La legislatura está terminada, la legislatura terminó con el escándalo del máster de Cifuentes en el que todo el país exigió su dimisión. Creo que ahí con la dimisión de Cifuentes la crisis fue tan grande que la legislatura se puede dar por terminada", ha aseverado Ruiz-Huerta.

Por este motivo, la portavoz de la formación morada, no cree que en el Debate del Estado de la Región, que se celebrarán los próximos 13 y 14 de septiembre, pueda decir nada bueno de la gestión de los 'populares', "porque han hecho la misma gestión que la de sus antecesores".

"Garrido se ha ocupado de tratar de evitar que llegase la información que estaba requiriendo la oposición a la Asamblea para hacer nuestro trabajo y han tenido muy poco tiempo para preocuparse por los problemas de los madrileños, dejando una situación de desigualdad y un volumen de pobreza inaceptable en una región rica", ha criticado Ruiz-Huerta.