Ruiz-Huerta, que quiere seguir en política, recuerda a Errejón que está a tiempo de celebrar unas primarias "abiertas"

Publicado 06/09/2018 13:56:54 CET

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha admitido este jueves que le gustaría seguir en política y ha recordado al secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político del partido y candidato a la Comunidad, Íñigo Errejón, que aún está a tiempo de celebrar unas "primarias abiertas y populares" de cara a las elecciones autonómicas.

Así lo ha indicado Ruiz-Huerta en una entrevista concedida a Onda Madrid y recogida por Europa Press, al ser preguntada sobre qué aconsejaría a Errejón como candidato a las elecciones. "Aún están a tiempo de celebrar unas primarias abiertas y populares" que garanticen "una apuesta por el cambio y formar parte de movimientos sociales que quieran elaborar una lista de representantes y que abra la participación al programa electoral", ha dicho.

De momento, Ruiz-Huerta ha recordado que no está en esa lista y que no se presentó a las primarias pese a que le gustaría "seguir en política" porque le ha gustado "mucho" la experiencia. No obstante, ha asegurado que le resulta "apasionante" ser abogada y que no tendría "problema" en volver a su actividad privada.

"Pero yo lo que no voy a aceptar es un pacto de despacho... lo que queremos es que haya una propuesta política participada, ¿con qué propuestas políticas vamos a ir a 2019? Es que yo todavía desconozco cuál es la propuesta política de Ramón Espinar y Errejón", ha sostenido.

Al ser preguntada sobre si considera que haya habido "dedazo" con la elección de Errejón, la portavoz de la formación morada ha respondido que fue "un error" que desde la dirección del partido hayan elegido a un "candidato en concreto" y que "haya habido unas primarias que han sido la ratificación de una propuesta reforzada por la dirección del partido".

Asimismo, la portavoz de Podemos ha recordado que "siempre" ha mostrado su "desacuerdo" con la manera en "cómo se han hecho las cosas" en su formación política de cara a elegir a un candidato.

"Creo que somos una formación que llegó a las escenas para cambiar las cosas radicalmente, no sólo las instituciones. En aquel momento hicimos las cosas que despertaron un entusiasmo masivo en la gente, pero esto que ha hecho Podemos de organizar primarias en un momento poco adecuado, en plena crisis del PP y organizar unas primarias con un sistema que no garantizaba la proporcionalidad, era un sistema diseñado para que quien ganara se llevara todo", ha lamentado.

PODEMOS, UNA FORMACIÓN "ADOLESCENTE"

Al ser preguntada sobre que sucederá si Errejón no consigue más votos que el candidato socialista y portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, Ruiz-Huerta ha señalado que será "una pena" y un fracaso, porque "PSOE mejorará la escena política con respecto a los nefastos y funestos años del PP" pero vaticina que el PSOE "no tiene vocación transformadora y no va a acabar con la tremenda desigualdad ni la situación de pobreza y desempleo".

En este punto, ha reconocido que este año Podemos ha atravesado "un momento difícil" porque todavía "es una formación política joven con tintes de inmadurez a veces" y cree que "quizás" han "sufrido todos más de lo necesario". A pesar de ello, ha asegurado estar "convencida" de que la formación "irá madurando" e irá convirtiéndose de "adolescente en adulta".

Por último, al ser preguntada sobre cómo ve a su líder del partido, Pablo Iglesias, la portavoz de Podemos ha defendido que es "el mejor líder político que hay en este país y que es un maravilloso líder para que Podemos esté donde está", pero que "los liderazgos" también son "peligrosos", porque luego "tienen su otra cara de la moneda". "Creo que Podemos tiene que ser mucho más democrática de lo que es y que hay que fomentar liderazgos femeninos", ha reivindicado.

Por otro lado, Ruiz-Huerta ha señalado que cree que han hecho "un buen trabajo" en la Asamblea de Madrid y se ha mostrado "satisfecha", porque, a su parecer, con la llegada de Podemos a la escena política "han cambiado muchas cosas" y que gracias a ellos la Cámara regional es más transparente" por su lucha decidida contra la "corrupción y la manera de gestionar opaca y criminal del PP".