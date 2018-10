Sabanés aplaude que Carmena repita como candidata y dice no haber visto tuits de Ganemos contra decisión de la alcaldesa

Publicado 11/09/2018 13:00:47 CET

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, ha aplaudido este martes la decisión de la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, de repetir como candidata a los próximos comicios municipales, y ha asegurado por otra parte no haber visto los tuits de miembros de Ganemos en el Gobierno local contra esta decisión.

"Mi experiencia lo que me dice es que las redes sociales son súper interesantes, pero yo opero sobre las noticias reales. No suelo poner demasiado mi opinión, y mi experiencia me dice que trae a veces consecuencias complicadas para los políticos. No voy a valorar, ya que ni siquiera he visto esas interpretaciones", ha respondido al ser preguntado por las opiniones vertidas en Twitter por los ediles Pablo Carmona o Rommy Arce.

Inés Sabanés ha reconocido que la decisión de Carmena ha llegado después de que "muchos" hayan "tratado de convencerla de la importancia de la continuidad del proyecto, y de lo importante que es ella liderando el proyecto, pese a lo que había manifestado previamente".

Así, durante la presentación de 'Server', un nuevo servicio para cuidar del arbolado, Sabanés ha indicado que se trata de "una noticia muy importante". Preguntada por el papel que tendrá su formación, Equo, en los próximos comicios, Sabanés ha indicado que "Equo ha entendido perfectamente bien las confluencias, no como suma de partidos ni como coalición".

"Hemos entendido que las candidaturas ciudadanas superan el marco de los partidos, que hay que hacer esfuerzo para entender esa forma de política, y lo importante para Equo es que las políticas de sostenibilidad reflejen los objetivos de una ciudad sostenible y verde", ha apuntado a continuación.

Sobre si le gustaría estar en esta nueva candidatura, Sabanés prefiere ir "paso a paso, como diría un entrenador". "Cuando se va el proceso, cada cual tomará sus decisiones, que yo no tengo aún tomada ninguna en esta fecha", ha argumentado.