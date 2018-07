Sanidad y sindicatos sellan dos acuerdos pero de momento no rubrican la recuperación de la carrera profesional

Publicado 27/06/2018 21:34:15 CET

Se limarán algunos flecos y se volverá en próximos días a analizar un texto definitivo

La Consejería de Sanidad y los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial han rubricado dos acuerdos, uno relativo a la implementación de la categoría de Técnicos de Emergencia Sanitaria en el SUMMA 112 y otro sobre la dependencia orgánica del personal de Atención Hospitalaria de los centros de salud mental, pero aún no han sellado la recuperación de la carrera profesional.

Según han indicado fuentes sindicales y de la Consejería de Sanidad a Europa Press, el acuerdo sobre carrera profesional no se ha firmado aún para perfilar algunos "flecos" y se prevé que en próximos días se presente un texto definitivo para proceder a su firma y puesta en marcha.

El acuerdo contempla su desarrollo en tres años. En 2018 y 2019 se establece el desarrollo de la carrera profesional en función de la disponibilidad presupuestaria y ya en 2020 se fija su recuperación para el cien por cien de los profesionales incluidos en el acuerdo.

En concreto, la carrera profesional establece tres anexos con el grupo de profesionales que percibirán de estos complementos y reconocimientos de nivel.

Así, los dos primeros los componen médicos y personal de enfermería (13.000 profesionales) y el resto son categorías no sanitarios y otros ramas sanitarias como técnicos especialistas como los de radiodiagnóstico, entre otros.

La idea de la Consejería de Sanidad es que el acuerdo se pueda aprobar por "unanimidad" con los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial (CCOO, SATSE, AMYTS, CSIT Unión Profesional y UGT). Una vez obtenida esta ratificación, se remitiría "de inmediato" al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para que lo valide y, después, publicar la resolución en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

Mientras, desde el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero ya se ha procedido a firmar el reconocimiento de nivel de personal médico y de enfermería.

"Si todo va bien, se podrá empezar a pagar a los profesionales en octubre", han aseverado desde Sanidad. Además, exponen que la comisión bilateral entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid tras conocerse que el Estado barajaba plantear un recurso de inconstitucionalidad de la medida "no termina de reunirse" y, por tanto, se ha decidido continuar con los trámites para aplicar el desarrollo de la carrera profesional para proceder a los pagos "cuanto antes".

Los presupuestos de la Comunidad de Madrid para el presente ejercicio contemplan una partida de 25 millones de euros para el despliegue de la carrera profesional en el ámbito sanitario, que quedó paralizada en 2010 a consecuencia de las medidas desplegadas ante la crisis económica.

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA MESA SECTORIAL

Por otro lado, se acordado por unanimidad que los puestos de Atención Hospitalaria en los centros de salud mental, cuya dependencia orgánica y funcional no coincidía con dicho centro pasará a depender de la instalación hospitalaria a la que esté adscrito.

En concreto, los centros a los que se aplica la medida son los centros de salud de Alcobendas, de Coslada, de Fuenlabrada, de Leganés y de Parla, que pasarán a depender de los hospitales ubicados en sus respectivas localidades.

También se garantiza que el personal permanecerá en su puesto de trabajo dentro del centro de salud mental, según el texto del acuerdo al que ha tenido acceso Europa Press.

A su vez, se va a priorizar la implantación de la categoría de Técnico en Emergencias Sanitarias (TES) en dispositivos como UVI Móvil, Helicóptero, Vehículo de Intervención Rápida, Soporte Vital Avanzado de Enfermería, Centro de Urgencias Extrahospitalarios o Vehículos Especiales de Catástrofes, entre otros.

Por otro lado, se mantendrán los actuales puestos de Técnicos de Urgencias y Emergencias que "coexistirían con las plazas de la nueva categoría, en tanto se alcanza la transformación al cien por cien de la plantilla orgánica".

Al personal estatutario fijo de las categorías de conductor y locutor que ostenten el requisito de titulación y esté en posesión de carnet de conducir C, se le ofertará el proceso de integración voluntaria a la categoría de TES.

El personal estatutario fijo de las categorías de conductor, celador y locutor que no ostente el requisito de titulación pero tenga la habilitación profesional B y C y esté en posesión de carnet de conducir C, que actualmente ocupen un puesto de Técnicos de Urgencias y Emergencias, se mantendrán en dicho puesto, que será amortizado en el momento que se produzca la vacante del mismo para proceder a su transformación en la nueva categoría.