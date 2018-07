De los Santos: “Es una majadería pensar que no se puede ser de derechas, del PP y además abiertamente gay, yo lo soy”

Actualizado 05/07/2018 12:41:48 CET

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Jaime de los Santos, ha afirmado este jueves durante el Pleno de la Asamblea que es "una majadería" pensar "que no se puede ser de derechas, del PP, y además abiertamente gay", en alusión a los organizadores del Orgullo LGTBI, que han vetado al presidente regional, Ángel Garrido, en la cabecera de la manifestación del sábado en representación de la Comunidad de Madrid.

"¿Sabe señora González lo que es una majadería? Una majadería es que en 2018 haya personas que piensan que no se puede ser de derechas, del Partido Popular, y además abiertamente gay, yo lo soy, creo que no soy un majadero, y quiero agradecer al Partido Popular que en el tiempo que llevo trabajando con él, para él, nunca he sentido ningún tipo de nada, de ni siquiera mala mirada, mal gesto, sino todo lo contrario", ha proclamado De los Santos, dirigiéndose a la diputada del PP Isabel González, quien le había preguntado cómo participa el Gobierno regional en la promoción del Orgullo.

El Consejero de Cultura ha reivindicado la figura de Gilbert Baker, que hace 40 años diseñó la bandera del Orgullo, "la bandera arcoíris que no es sino la que hace que todos los colores nos representen a todos y que todos tengamos cabida en la defensa de los derechos de todos".

Por su parte, González ha apostillado que "no hay quien entienda que un colectivo que ha peleado tanto por la integración y que también sabe lo que es sentirse excluido sea precisamente quien haya puesto veto a la presencia de este Gobierno en la celebración del Orgullo".

SUBVENCIÓN DE 150.000 EUROS CON UN RETORNO DE 200 MILLONES

De los santos ha recordado que se cumplen 40 años también desde que "un grupo de valientes saliera por primera vez en la ciudad de Madrid a defender los derechos del colectivo, los derechos de todos, 40 años de lucha, una lucha que no cesa y que ha hecho que España sea uno de los países más libres y con una legislación más avanzada en materia de igualdad en lo que respecta en especial al colectivo LGTBI".

"La Comunidad de Madrid no ha querido faltar a la que es una obligación y también parte de su responsabilidad, colaborando con este Madrid Orgullo como ya hiciera en el año pasado con el World Pride, que marcó un antes y un después no solamente en la manera de ver nuestra región sino también en el avance de esos derechos", ha señalado.

El consejero ha desgranado los diferentes proyectos puestos en marcha por la Comunidad de Madrid en relación con el Orgullo, y ha destacado la subvención a AEGAL de 150.000 euros, "porque las cifras que se manejan para 2018 es de que mas de 1 millón de personas nos visitarán y cerca de 200 millones de euros serán el retorno que tendrá la Comunidad de Madrid con esta iniciativa".

Además, ha hecho hincapié en que esta "implicación" del Gobierno regional "no solamente se circunscribe a esta semana sino que los 365 días del año se hace patente", como pone de manifiesto el hecho de que a finales de este año entrará en vigor la tarjeta sanitaria en la que aparecerá el nombre sentido.