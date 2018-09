Los seis barrios del distrito Centro cuentan con 28 nuevos baños públicos que están operativos las 24 horas del día

Publicado 08/09/2018 13:57:26 CET

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los seis barrios del distrito Centro cuentan desde este fin de semana con 28 nuevos baños públicos, permanentes y portátiles, que ya están instalados y funcionando para su uso durante las 24 horas del día.

Según ha informado el Ayuntamiento de Madrid, con el montaje de estos equipamientos, tanto permanentes como portátiles, el distrito Centro quiere ponerse a "la vanguardia e innovación" en Europa.

Los baños permanentes, en los que reza el lema 'Baños públicos. Úsalos', están ubicados en 13 zonas: Madrid Río (Terraza Bonaparte), Plaza de Isabel II, calle Barceló, Plaza del Dos de Mayo, calle Génova, Paseo de Recoletos, Paseo del Prado, Plaza del Emperador Carlos V, Plaza Tirso de Molina, Plaza de Jacinto Benavente, calle Argumosa, Plaza Campillo del Mundo Nuevo y Plaza del Carmen.

Por otro lado, entre los meses de junio y octubre, coincidiendo con las tradicionales fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma, además del período estival, se están instalando 15 servicios portátiles temporales. El objetivo de estas instalaciones es facilitar que los transeúntes del distrito puedan utilizar un baño público, sin necesidad de "estropear el entorno urbano".

Estas instalaciones están distribuidas por zonas como el parque Casino de la Reina, la Plaza Campillo del Mundo Nuevo, la Glorieta de Embajadores, la Plaza Juan Goytisolo, la Plaza de Ministriles o la Plaza de Cascorro.

Otras de las localizaciones son: la Plaza de Nelson Mandela, Plaza de Arturo Barea, Plaza de San Ildefonso, Plaza del Dos de Mayo, calle Palma; calle Farmacia, Plaza de Santa María Soledad Torres Acosta y Plaza de la Memoria Trans.

Por otro lado, los barrios de Las Letras, Chueca, Lavapiés, Malasaña y Latina dispondrán de unas cartelería con mensajes como 'Barrio de Las Letras, no de las letrinas', 'Chueca no es una charca', 'Lavapiés sí, Lavapís no' o en '#Measaña no es trending topic' y en 'Latina no se patina'. Además en estas áreas los transeúntes tendrán a su disposición señales para localizar los servicios con el mensaje 'Aquí sí' y en los espacios públicos a preservar donde se podrá leer 'Aquí no'.

A través de estas nuevas instalaciones se busca "la concienciación y colaboración" vecinal para cuidar los espacios ciudadanos a través de actividades de sensibilización.

Con este nuevo equipamiento urbano, desde el distrito Centro se quiere evitar que las zonas de tránsito queden degradadas, fomentando que los ciudadanos cuiden los lugares donde puedan disfrutar y pasar el tiempo libre, tanto de uso público como privado y evitar que los equipamientos públicos puedan ser fruto del vandalismo, en este caso, unido a los malos olores.

El Consistorio ha asegurado que el distrito Centro es uno de los distritos con más visitas de la capital, en el que se ubican la mayor parte de museos y zonas comerciales y de ocio. Estas zonas habían sufrido "la desaparición" de los tradicionales evacuatorios, lo que ha generado demandas para la recuperación de este servicio público, "especialmente" por parte de las personas mayores.