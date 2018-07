Sindicatos denuncian las condiciones en las que han trabajado los policías municipales durante el Orgullo

Publicado 08/07/2018 17:42:53 CET

Sindicatos han denunciado las condiciones en las que han trabajado los policías municipales durante el Madrid Orgullo (MADO) 2018 tras acusar al Ayuntamiento de Madrid de "suspender descansos y prolongar sus jornadas laborales".

En un comunicado, el Colectivo Profesional de la Policía Municipal (CPPM) ha señalado que en estos días se han sustituido agentes por valles en algunos puestos, "han comprometido la seguridad de patrullas sin colaboración ni cercana ni lejana", han cubierto los puestos en el MADO con policías "que a las 23 horas les comunican que a pesar de haber iniciado el servicio al as 15 horas, saldrán cuando diga el mando correspondiente".

"Han cubierto puestos con policías a los que tocaba descansar, que además de llevar cerca de 10 días o más seguidos de servicio; y que lo harán con altas temperaturas, un chaleco antibalas y jornadas de 16 horas en alerta 4 antiterrorista. Prolongaciones de jornadas más propias de siglos pasados o sistemas feudales", señalan.

Además, el sindicato se queja que esto "no ha hecho más que empezar". "¿Hasta dónde quieren empeorar la situación tanto de lso policías como del so vecinos por falta de efectivos que garanticen la seguridad? El conflicto en Policía se agrava cada minuto que pasa y cada minuto que el Ayuntamiento sigue vulnerando nuestros derechos laborales y demorando la posibilidad de llegar a un acuerdo digno para los policías municipales", concluyen.

Por su parte, CSIT-Unión Profesional ha criticado también hoy al Ayuntamiento por "no importarle el estado físico de los trabajadores de Policía Municipal. Así, le acusan que no respetar sus descansos laborales, "haciéndoles prolongar la jornada, suspendiendo descansos, no relevando a los agentes, ni siquiera para ir a baño, etc".

"Y ahora encima vemos cómo a los compañeros de SAMUR les dan avituallamiento (comida y bebida) y a los policías, que llevaban más de 16 horas de pie, ni siquiera una botellita de agua. Esto está generando que muchos de estos agentes tengan que ser atendidos por golpes de calor por el Samur", han reprochado.

En conclusión, este sindicato considera que el operativo policial para el MADO 2018 ha sido "un desastre de organización y de previsión, teniendo secuestrada a la plantilla de los diferentes turnos".

Por su parte, la Policía Municipal ha mostrado esta mañana en su cuenta oficial de Twitter su "orgullo" por los "cientos de compañeros que día a día se han dejado la piel en los distintos servicios". "Doblando turnos sin apenas descansar y ver a sus familias, pero siempre cumpliendo con su deber! Su compromiso es nuestro #Orgullo", han añadido.