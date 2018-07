Sindicatos desconvocan la huelga de 24 horas en Metro para mañana, día central del Orgullo

Actualizado 06/07/2018 19:03:43 CET

Los trabajadores lo han decidido en Asamblea tras un acuerdo con Metro. El Sindicato de Maquinistas mantiene su paro

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La asamblea general de trabajadores de Metro ha decidido desconvocar la huelga de 24 horas prevista para este sábado, día central del Orgullo, tras el acuerdo alcanzado entre sindicatos y compañía para mejorar las compensaciones a los trabajadores por la prolongación del servicio una hora más durante este evento.

Fuentes sindicales han explicado a Europa Press que los trabajadores de turno de tarde han acordado por mayoría la desconvocatoria del paro convocado por el comité de empresa, al igual que ocurrió con sus compañeros de turno de mañana.

Metro ha planteado una propuesta que pasa por doblar el valor de la hora extra ese día y dos horas de descanso adicionales para los empleados que trabajen ese día, condiciones que han obtenido el visto bueno de los sindicatos que la han sometido a opinión de los empleados.

Aparte, la compañía se compromete a negociar "a corto plazo" una regulación para articular el servicio en "eventos extraordinarios de interés social", según añaden las fuentes sindicales consultadas.

Con ello se han revertido la decisión adoptada el pasado 26 de junio cuando la asamblea de trabajadores optó por convocar una huelga de 24 horas en protesta por la "imposición" de la compañía de prolongar el servicio una hora más entre la madrugada del sábado al domingo (que ese día se establece como salida del último tren a las 2.33 horas en lugar del horario habitual de 1.33 horas).

No obstante, este acuerdo no ha sido suscrito por el Sindicato de Maquinistas de Metro que no refrendó esta propuesta inicialmente y mantiene, por tanto, su convocatoria de paros para la franja horaria en la que se prolonga el servicio, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes de la entidad.

` De hecho, han criticado que los mínimos establecidos por la Comunidad de Madrid para este paro rozan casi el cien por cien en la mayor parte de las líneas en los paros de la madrugada en horario de 2 a 3 de la mañana.

El colectivo de Maquinistas afirma que el motivo principal de esta convocatoria se debe a la "imposición de la desregularización de jornada por parte de Metro de Madrid a sus trabajadores". "La desregularización de jornada debe ser voluntaria y no impuesta por la empresa a su antojo", puntualiza el sindicato.

Así, calcula que tan solo cuatro líneas tendrán unos servicios mínimos algo más bajos como la L4 con el 91 por ciento, la L7A con el 83 por ciento, la L9A con el 83 por ciento y la L11 con el 50 por ciento, lo que hace un "cómputo final" de unos servicios mínimos del 94 por ciento.

Por ello, los maquinistas advierten que los servicios mínimos serán "denunciados" y se tomarán las medidas oportunas y judiciales ante este abuso. Por su parte informan a los usuarios de que los tiempos de espera a esa hora serán de unos 15 minutos, algo a lo que ya están acostumbrados en ese horario.