Los sindicatos policiales, divididos sobre incluir o no a la delegada del Gobierno en la investigación interna

Actualizado 22/08/2011 15:53:45 CET

UPF lo califica como "absurdo" y SUP acusa a la CEP de "apoyar" los comportamientos vistos en los vídeos difundidos

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Unión Federal de Policía (UFP), han mostrado este lunes su disconformidad con la petición realizada por la Confederación Española de Policía (CEP) de incluir a la delegada del Gobierno en Madrid, Dolores Carrión, en la investigación interna abierta por la Policía Nacional por las cargas de algunos agentes durante la manifestación laica de la pasada semana.

Así, en declaraciones a Europa Press, el secretario general de la UFP, Alfredo Perdiguero, ha calificado dicha petición como algo "absurdo" y una "gilipollez", ya que "policialmente no hay ninguna responsabilidad para pedirla". A su juicio, lo que hay que reclamar a Carrión son responsabilidades jurídicas "por no saber estar y no dar las órdenes que se debían de dar".

"Lo que hay que hacer es pedir responsabilidades jurídicas contra la delegada del Gobierno y contra el ministro del Interior por no aplicar la ley y no dejarnos aplicarla, no incluirla en la investigación policial", ha recalcado.

Posteriormente, Perdiguero ha defendido en un comunicado que la UFP ha sido "el único" sindicato en pedir el cese de Carrión, ha afirmado que "nunca ha habido violencia policial", y ha acusado a la CEP de que últimamente ha estado manipulando informaciones para "sacar rédito sindical".

Por su parte, el secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, ha rechazado de plano la opción de unirse a la reivindicación de la CEP porque es "como que el elefante se una a la pulga", y se ha remitido al comunicado del pasado viernes en el que apoyaban la investigación y criticaban la actuación de Carrión.

Además, ha acusado a la CEP de apoyar los supuestos excesos de los agentes en las cargas de la semana pasada. "La CEP es la CEP y tiene una derterminada forma de hacer y decir. No nos interesa nada de lo que diga porque apoya comportamientos como estos que hemos visto", ha asegurado.

CEP, A FAVOR DE LA INCLUSIÓN

Estas reacciones llegan después de que la CEP solicitara previamente en un comunicado que en la investigación interna abierta por la Policía Nacional por las cargas de los agentes tras la manifestación laica de la pasada semana, se incluya también a Carrión "y a las decisiones que ha adoptado durante los últimos meses".

Así, el sindicato expresa en dicha nota "su rechazo a la apertura de una información reservada para depurar responsabilidades disciplinarias en las que habrían podido incurrir algunos miembros de la Unidad de Intervención Policial durante las cargas que se produjeron en Madrid tras la manifestación laica, salvo que la misma incluya también a la delegada del Gobierno en Madrid, Dolores Carrión, y a las decisiones que ha adoptado durante los últimos meses".

En el comunicado, la CEP se queja de "la titubeante y caótica gestión del orden público" llevada a cabo por Carrión, no solamente en relación con estos disturbios, sino también "por las decisiones que ha adoptado durante los últimos meses, en relación con las concentraciones y manifestaciones ilegales celebradas en las calles de la capital", en referencia a las protestas del movimiento 15M.

Así, critica los criterios "totalmente ajenos a lo que la lógica técnica aconseja en este tipo de situaciones", que según el sindicato "han sometido a los policías a un carrusel de jornadas laborales infinitas", y argumenta que "esa prolongación en el tiempo de situaciones de tensión derivó en las cargas del pasado miércoles y jueves".

La CEP también ha lamentado que en pocas horas se pasara de calificar como "correcta" la actuación policial durante la marcha laica, a que la Jefatura Superior de Policía anunciara la apertura de la investigación. Asimismo, asegura que todos los policías "han echado en falta" una contundencia similar a la hora de defender su trabajo "frente a la locura laboral impuesta por la permisividad de la Delegada"

Por otro lado, el sindicato, que considera "improbable" la dimisión de Carrión, ha hecho un llamamiento a los partidos políticos para que "lideren esta propuesta de investigación de su trabajo y trasladen a las instituciones el malestar ciudadano contra quien no ha sabido ejercer sus responsabilidades.