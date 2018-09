Sindicatos vuelven a concentrarse contra la siniestralidad laboral tras el grave accidente del Ritz

Publicado 19/09/2018 15:07:03 CET

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Representantes de CCOO y UGT de Madrid han vuelto a concentrarse este mediodía a las puertas de la sede del Ayuntamiento de la capital, en Cibeles, para rechazar la siniestralidad laboral, tras el grave accidente de ayer en el hotel Ritz, en el que murió un obrero y otra decena resultó herida.

En la concentración, lectura manifiesto y minuto de silencio por las víctimas han estado presentes el secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún; el secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo; la secretaria de Salud Laboral de CCOO de Madrid, Carmen Mancheño; y la secretaria de Salud Laboral de UGT Madrid, Susana Huertas, entre otros.

Jaime Cedrún ha explicado que se concentran para expresar que esta sociedad "no pueda consentir que un trabajador asalariado pueda perder la vida o tener un accidente muy grave que el marque para el resto de la vida por el simple hecho de ir a trabajar".

"Y nos concentramos nuevamente para denunciar que este tipo de accidentes siempre lleva el mismo recorrido. Siempre hablamos de una subcontrata, de un trabajador joven, inmigrante en muchos casos, que tenemos series dudas que se está incumpliendo todas las medidas de prevención, como en este caso. Y estamos convencidos de que ha habido una situación de precariedad e incremento de presión y han llevado al accidente", ha dicho sobre el siniestro del Ritz.

Por eso, el representante sindical ha exigido que se cumpla la ley, que se pongan en marcha todas las medidas para hacerla cumplir y que se cambie la normativa laboral. "No pueden estar los trabajadores a los pies de los caballos por una reforma laboral que le da todo el poder a los empresarios y se lo da para que pueda incumplir la ley de salud laboral, para que no invierta en riegos laborales y prevención y para que de alguna manera hagan una chapuza, como en el caso del Ritz, que nos devuelve a tiempos pasados, a la espera de pandereta y bananera que había con el dictador", ha finalizado.

Por otro lado, el líder regional de UGT ha achacado el aumento de accidentes laborales al incremento de la actividad económica, empresarial, ya que hay más empresas trabajando que hace unos años en la crisis. "Por eso está subiendo el tema de la mortalidad en construcción, que es mas aparatoso, pero en Madrid donde más siniestros se producen en el sector Servicios. No hay que desestimar tampoco que los ictus y infartos subiendo y los accidentes en 'itinire'", ha afirmado.

Respecto al siniestro del Ritz ha mostrado su solidaridad con los trabajadores heridos y la familia del obrero fallecido y ha señalado que pudo haber sido una catástrofe mayor. "No se cumple por parte de todas las empresas la Ley de Riesgos Laborales, sobre todo cuando hay subcontratas, y lo que estamos pidiendo un Pacto de Estado contra la siniestralidad para que las tres administraciones y las empresas incumplidoras con víctimas no puedan contratar más. No queremos que los trabajadores vayan a morir en el trabajo", ha concluido.

EL MANIFIESTO

Los asistentes han leído un manifiesto en el que ha recordado que ayer mismo estuvieron concentrándose en la misma zona y lugar en repulsa por los accidentes laborales ocurridos la semana pasada; y van a seguir manifestándose al respecto.

"Ayer, a escasos metros de donde nos encontramos un trabajador falleció y otros once resultaron heridos, dos de ellos graves, tras derrumbarse parte del forjado en las obras de remodelación del hotel Ritz y arrastrar en su caída un andamio en donde se encontraban varios trabajadores. Una vez más el trabajo le cuesta la vida a un trabajador", manifestaron.

Así, han recordado que se trata del segundo derrumbe de estas características en Madrid en apenas cuatro meses, ya que en mayo el derrumbe de un edificio en la calle General Martínez Campos dejó otros dos trabajadores muertos.

Los manifestantes han querido en primer lugar trasladar su apoyo y solidaridad a las familias y compañeros del trabajador fallecido y del resto de lesionados, acompañarlos y ponerse a disposición, "porque son muertes evitables y por tanto, terriblemente injustas".

En segundo lugar, han hecho un reconocimiento expreso a todos los servicios de emergencia que han trabajado de forma coordinada en el accidente, bomberos, Samur-Protección Civil y Policía, que han vuelto a demostrar su valía.

Con esta nueva muerte, se eleva a 54 el número de trabajadores fallecidos por accidente de trabajo en la región. Para CCOO y UGT, lo ocurrido en el Ritz es "un fiel reflejo de las duras condiciones de trabajo que imperan en el sector de la construcción y de forma especial en las obras de rehabilitación donde bajo el paraguas de la especulación y los beneficios económicos todo vale, imponiéndose ritmos de trabajo frenéticos a la vez que una precariedad insoportable, y una falta de medidas de seguridad que nos remonta muchos años atrás".

Por todo ello, los dos sindicatos han exigido a todos los empresarios y especialmente a los del sector de la Construcción que cumplan con la ley "y no pongan en riesgo la salud y la vida de los trabajadores" y ha instado a la Administración a ser "muy exigente" en el control de la normativa en este sector y especialmente en las obras de rehabilitación.

También piden a la Inspección de Trabajo y a la Fiscalía que persigan las prácticas irregulares y en algunos casos delictivas y que actúen con "la máxima contundencia" asegurando una investigación eficaz de los delitos de riesgo y daño contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores y trabajadoras.

"Y hoy, como ayer, volvemos a repetir que no es posible tener una sociedad decente si el trabajo no es digno, y el trabajo no puede ser digno si nos lleva a la muerte", concluye el manifiesto.