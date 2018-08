Somos Pozuelo asegura que DJ pidió a vecinos que "alzaran" brazo derecho "mientras ponía el himno nacional"

Publicado 24/07/2018 18:55:32 CET

POZUELO DE ALARCÓN, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Somos Pozuelo, en la oposición del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, ha asegurado que durante las fiestas del Carmen, en la localidad, un DJ "pidió a los vecinos que alzaran el brazo derecho" mientras ponía el himno nacional.

La formación política, que ha calificado los supuestos hechos de "incidente", asegura que "varios pozueleros" denunciaron la situación en redes sociales, lo que trasladó al Pleno municipal. "Me parece inaudito que en un país democrático en el que intentamos acabar con los homenajes a la dictadura aún tengamos que vivir episodios como este", ha indicado su portavoz Pablo G. Perpinyà.

Las Fiestas del Carmen tuvieron lugar en Pozuelo entre el jueves 12 y el lunes 16 de julio. El supuesto "incidente" tuvo lugar durante la actuación del viernes 13, que se prolongó hasta las tres de la madrugada en el Parque Prados de Torrejón.

El portavoz de Somos ha señalado que el DJ en cuestión "es un habitual" en las fiestas de Pozuelo, y que "casualmente también lo es en las celebraciones del Partido Popular". "Después de este episodio la Junta de Gobierno Local ha decidido volver a contratarle. Mi grupo ya ha recibido varias denuncias de vecinos por esto", ha añadido.

El edil ha denunciado que el PP "quiere politizar" las fiestas de la localidad y ha hecho alusión a la moción presentada por su partido en el Pleno para "abrir las fiestas" a la "participación" de vecinos y asociaciones y "mejorarlas" con medidas implantadas en otros municipios, como los Puntos Violeta, "no se ha aprobado por el voto en contra del gobierno".

"NO ME GUSTA QUE SE ME UTILICE COMO HERRAMIENTA POLÍTICA CONTRA NADIE"

Por su parte, en declaraciones a Europa Press el DJ ha indicado que la denuncia de Somos "no tiene ningún sentido" ya que lleva actuando "desde hace un montón de años" y que durante su espectáculo pide al público que "haga el chorra" levantando las manos, las rodillas, los brazos o que "le toque la oreja al de al lado", por ejemplo.

"En ningún momento he pedido levantar el brazo por cuestiones políticas, como quiere hacer ver el grupo político. No me gusta que se me utilice como herramienta política contra nadie. Se ha sacado de contexto", ha añadido.

El artista ha señalado que cuando pone el himno nacional es porque considera que sus fiestas son un "gran acontecimiento" como cuando "suena en los partidos de la selección". Por ello, ha acusado a Somos de querer "hacer ruido".

"Mi espectáculo es el mismo siempre. Cuando hay que gente que no siente el himno cualquier connotación la aprovechan para hablar de giros fascistas. Me parece tan pasado que no tiene ningún sentido", ha concluido.

Al respecto, fuentes municipales han indicado a Europa Press que la única "persona responsable" de "querer politizar" las fiestas es portavoz de Somos Pozuelo, quien "año tras año", intenta "desprestigiarlas con polémicas ajenas" que "nada tienen que ver con el gran éxito que tiene la programación".

Subrayan que ese éxito "sin duda puede verse en la calle", con "miles" de vecinos "disfrutando" de actuaciones, como la del DJ, conciertos y "festejos de todo tipo", tanto en las Fiestas del Carmen como en las que Pozuelo celebra en septiembre en honor de la Virgen de la Consolación.