Subterráneos de Buenos Aires emprenderá acciones legales contra Metro si se confirma que sus trenes tienen amianto

Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) ha asegurado que emprenderá acciones legales contra Metro de Madrid si finalmente se confirma que los trenes que le compró contienen amianto, para añadir después que este material no resulta peligroso para los pasajeros ni para los trabajadores si no es manipulado.

"De confirmarse el hallazgo de asbesto en los CAF 5000, sacados de circulación de forma preventiva, iniciará acciones legales contra el Metro de Madrid por vender coches con este material, prohibido en ambos países al momento de la transacción", ha señalado la compañía en un comunicado.

Según ha explicado, tras conocerse la situación se organizó una comisión conjunta para evaluar la totalidad de la flota CAF 6000 de la Línea B con el fin de "reconfirmar que no hay presencia de asbesto en la red". "El material no representa riesgos para los pasajeros ni para los operarios mientras no sea manipulado", han indicado.

La delegación, que comenzará a operar este miércoles, está conformada por representantes de SBASE, Metrovías, los gremios, la Agencia de Protección Ambiental, la Subsecretaría de Trabajo y el Ministerio de Salud porteños.

La evaluación se va a realizar después de dos informes que arrojaron resultados negativos sobre la presencia de dicho material en los coches: uno derivado de las primeras revisiones realizadas por el operador y otro a cargo del Metro de Madrid.

Esto es, el análisis de la flota porteña se ha decidido después de que la empresa española confirmara a los medios la presencia de un componente de un coche CAF 5000 en un modelo CAF 6000 como los que circulan en la Línea B. "No obstante, se trata de una sola unidad que se encontró en España y que no forma parte del lote vendido a Buenos Aires", han aclarado.

Por último, han destacado que, "inmediatamente" después de conocerse la presunta presencia de asbesto en los CAF 5000, SBASE retiró de circulación las tres formaciones que corrían por la línea. Además, han añadido que este material no representa riesgos para los pasajeros ni para los operarios mientras no sea manipulado.