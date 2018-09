Técnicos de Cibeles no aprecian daños estructurales ni relevantes en Academia de Bellas Artes por obras de Canalejas

Publicado 03/09/2018 16:15:50 CET

Aseguran que "no hay ni un solo motivo de alarma"

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los técnicos del Ayuntamiento de Madrid no han apreciado daños estructurales ni relevantes en la Academia de Bellas Artes a consecuencia de las obras de Canalejas, han informado fuentes municipales a Europa Paress.

Un equipo de técnicos capitaneado por el director general de Control de Edificación, Juan Carlos Álvarez, lleva desde primera hora de este lunes evaluando los posibles daños y su envergadura en la escuela de Bellas Artes.

"No hay ningún daño estructural ni nada relevante que se puede achacar a las obras", han indicado los técnicos, quienes aseguran que hay vibraciones "igual que hay vibraciones de la obra como cuando pasa el autobús al lado de casa y vibran los cristales".

Los técnicos indican por otra parte que los obreros sí podían haber avisado para "a lo quitar cuadros, pero eso ya es un problema de relación entre los de la obra y los de la Academia".

Sin embargo, en lo relativo a actuaciones por parte del Ayuntamiento y más concretamente por parte de control de la edificación "no han apreciado ningún daño". Respecto a las fisuras halladas, "pueden estar ahí hace un montón de tiempo pero nada achacable a la obra", señalan las mismas fuentes.

Además, han comprobado que los problemas se han generado por las obras vinculadas a la mejora de la línea 2 de Metro.

En la misma línea, aseguran que "no hay ni un solo motivo de alarma" los posibles riesgos de las obras de Canalejas. "Los técnicos no han visto nada que pueda suponer ningún riesgo ni para edificios ni para obras de arte", han apuntado. "No hay ni un solo motivo de alarma", han añadido.

Desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad han señalado a Europa Press que no tenían información de lo sucedido hasta que se publicó en los medios de comunicación.

La Dirección General de Patrimonio, que encabeza Paloma Sobrini, se encuentra desde este fin de semana en contacto permanente con la Real Academia. Entre hoy y mañana se celebrarán reuniones para saber cuál ha sido la causa y si ha habido obras dañadas.