La tercera edad LGTBI protagoniza el spot del Ayuntamiento para celebrar los 40 años de Orgullo en Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha producido un nuevo vídeo para conmemorar la celebración Orgullo LGTBI 2018, que este año cumplen su 40 aniversario en la capital, en el que ha apostado por la la visibilización de la tercera edad en el colectivo LGTBI en el spot que promociona el Orgullo.

Se trata de un documento audiovisual que pone el acento en la diversidad, integrando diversos perfiles de identidad, raza y edad, y que hace especial hincapié en visibilizar la tercera edad en el colectivo LGTBI y la transexualidad.

El objetivo de esta acción es "promocionar y consolidar la ciudad de Madrid como referente mundial de la diversidad, la inclusividad, el compromiso con la protección de los derechos de los seres humanos, y de la protección de los derechos LGTBI".

Se trata de un breve vídeo que trasmite el mensaje de que Madrid es una ciudad abierta, en la que todo el mundo puede ser quien quiera ser o amar a quien quiera amar, tal y como reza el eslogan escogido por la capital: 'Ames a quien ames, Madrid te quiere'.

Este documento audiovisual, que fue realizado hace tres semanas, tiene como hilo conductor la conversación de dos mujeres de avanzada edad que recuerdan la primera vez que llegaron a Madrid y comentan cómo ha cambiado la vida desde entonces y lo diferente que es en la actualidad.

El vídeo pretende realizar un homenaje a la libertad que se respira en Madrid y el largo camino que ha habido que recorrer durante años para llegar a alcanzar determinadas libertades.

Parte de los personajes del vídeo son reales y algunos de ellos ya participaron en 'The best of my life', el documental de Fernando González Molina que narra la historia de lucha y superación de seis personas LGTBI que convergieron en Madrid durante la celebración del World Pride 2017.

MADRID, DESTINO TURÍSTICO LGTBI

Tras el éxito de la celebración en Madrid del World Pride 2017, el departamento de Turismo del Ayuntamiento de Madrid ha continuado desarrollando su estrategia de promoción de la ciudad como destino de referencia para el turismo LGTBI.

Para ello, se han puesto en marcha diversas acciones dirigidas al sector turístico profesional y medios de comunicación con el objetivo de consolidar el posicionamiento obtenido a nivel internacional tras la acogida del Orgullo Mundial.

Madrid potencia en este documento audiovisual como una capital acogedora, respetuosa y libre para el colectivo; un referente de diversidad y una de las mejores ciudades LGTBI del mundo. Unas señas de identidad que se resumen en este mensaje promovido por Turismo del Ayuntamiento en su estrategia de promoción, 'Ames a quien ames, Madrid te quiere'.