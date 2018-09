The Undertones y Shannon and The Clams, protagonistas de la primera jornada de GetMAD! Festival

Publicado 15/09/2018 18:49:36 CET

Hoy llega el turno de Luna, Nobunny y Crippled Black Phoenix, entre otros muchos nombres de la segunda jornada del festival

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La veterana banda de punk británico Undertones fue la protagonista ayer en la sala But del festival GetMAD!, ya que levantaron al público con temas como 'Jimmy Jimmy', 'Teenage Kicks', 'My Perfect Cousin', o 'Get Over You'.

Mientras el punk se adueñaba de la sala But, en Changó era el turno del thrash metal. Angelus Apatrida arrancaban fuerte con algunos de sus temas más certeros al inicio del set para acabar el concierto 'You Are Next'. Antes tuvieron cabida Aura Noir y Grave Pleasures en la sala más escorada hacia el hard-rock del festival.

En paralelo, la zona Downtown vivió los conciertos de las bandas más jóvenes del festival, entre las que descataron Amyl And The Sniffers y Jeff Rosenstock. Por supuesto, no fallaron nombres más veteranos como No Age o Shannon and The Clams "que, a la postre, ofrecieron uno de los shows más divertidos de la noche gracias al irresistible carisma de su líder, Shannon Shaw", ha destacado la organización del evento.

El GetMAD! continúa hoy con nombres como Luna, Nobunny o Crippled Black Phoenix. También seguirá un programación paralela por toda Malasaña que incluye una amplia ruta gastronómica, concierto matinal de Fatal Tiger en Madklyn y la ponencia de Aldo Linares en El Paracaidista, todo ello con acceso gratuito.