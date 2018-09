Un total de 50 galerías de Madrid abren sus puertas para derribar "el miedo" a mirar el arte contemporáneo

Publicado 13/09/2018 12:19:01 CET

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 50 galerías de arte inaugurarán las exposiciones de sus artistas más destacados del 13 al 16 de septiembre en Apertura Madrid gallery Weekend, una iniciativa de la asociación de galeristas Arte-Madrid que busca fomentar el colectivismo y acortar las distancias entre el público y el arte contemporáneo.

"El arte es para todos. Es un evento que se dirige principalmente a los madrileños, para que no tengan miedo a empujar las puertas de las galerías", ha expresado la presidenta de Arte_Madrid, Sabrina Amrani, en rueda de prensa, con motivo de la presentación del evento.

Así, ha precisado que participan más de 70 artistas y los espacios de arte "más representativos" de la ciudad, en concreto las galerías asociadas que se encuentran ubicadas en el barrio de Salamanca, Plaza de las Salesas, Chueca, Malasaña, Barrio de las Letras y Lavapiés.

Estos espacios albergarán obras de todas las disciplinas, desde pintura, donde abunda la abstracción geométrica, hasta performances, fotografías y esculturas, que, según ha señalado, abarcan desde las vanguardias hasta el arte contemporáneo, tanto de maestros "reconocidos" como de los más jóvenes".

En este contexto, ha expresado que "el arte no es una verdad de por sí" y que "es primero una expresión y una emoción, algo que entra por los ojos", para animar a los visitantes a que no tengan miedo a "no entenderlo". "El arte no da respuestas, pero si plantea preguntas", ha indicado.

Asimismo, ha destacado la importancia de "fomentar el coleccionismo", algo que, a su juicio, conecta con la idea de "identidad de un país" y ha subrayado que el arte aporta valor añadido no sólo a economía, si no también al Patrimonio Artístico de "mañana".

Según ha indicado, se trata además de una de las ediciones más "multiculturales" con artistas de más de veinte nacionalidades diferentes que provienen de América, Europa, África, y Asia, y "una fuerte presencia de españoles, alemanes, latinoamericanos y sudafricanos con el objetivo "de expandir las fronteras del arte".

Por su parte, el subdirector general de Industrias Culturales y Mecenazgo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Borja Álvarez, ha señalado que desde el Ministerio apoyan la iniciativa puesto que "dentro de sus recursos limitados" el arte debe ser "una prioridad".

"Si no cultivamos y cuidamos el arte, no habrá futuros Picasos", ha expresado para añadir que el sector de las galerías además de crear un tejido cultural, sirve como herramienta para el turismo cultural, creando una serie de visitas "valiosas" tanto por el dinero como por el "prestigio".

Asimismo, Apertura Madrid gallery Weekend ofrecerá una serie de actividades paralelas entre las que se encuentran los Arco Gallery Walks, una iniciativa de Arco que ofrece visitas guiadas por expertos a las galerías de arte durante estos cuatro días.

Las instituciones culturales de la ciudad como la Casa Árabe, el Centro de Arte Alcobendas, Conde Duque, el Museo ABC, El Reina Sofía, el Thyssen Bornemisza, la Fundación Banco Santander o la Fundación Mapfre, entre otras, también se suman a Apertura con un programa gratuito de visitas guiadas por expertos.