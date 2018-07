El TSJM rechaza un recurso de CCOO contra la orden de la Comunidad de Madrid que regula la EvAU

Publicado 04/07/2018 10:43:31 CET

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha inadmitido un recurso presentado por la Federación de Enseñanza de CCOO contra la orden de la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid que regula el desarrollo de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU).

En una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal madrileño considera que el sindicato carece de legitimidad activa para impugnar dicha orden reguladora de la EvAU. Ante la resolución cabe la posibilidad de interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El sindicato registró el año pasado un recurso contra la determinados aspectos del desarrollo de la EvAU, prueba de acceso a la universidad muy similar a la antigua selectividad en la Comunidad de Madrid, de los que pedía la nulidad al entender que había aspectos "antijurídicos".

Es el caso del articulado sobre la ponderación establecida para realizar la media aritmética de las calificaciones y la exigencia de obtener un mínimo de 4 de nota, el relativo a las condiciones de verificación de calificaciones y reclamación de revisiones, junto al punto que establece que los estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad o necesidad específica de apoyo educativo, que lo tienen que indicar, al menos, con dos meses de antelación al cierre de la matrícula.

CCOO justificaba el recurso para defender que los alumnos que acudían a la EvAU no vieran "vulnerados sus derechos" y establecía que estaba legitimado a interponer este recurso y la relación directa que existe con la labor docente.

No obstante, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM rechaza que el sindicato no está legitimado para interponer recurso al establecer que la mencionada orden de la EvAU no afecta a esta organización, sin entrar a valorar el fondo del contenido de dicho recurso.

"La razón de ser de los sindicatos estriba en la defensa de los intereses de los trabajadores en su condición de tales; lo que implica que debe tratarse de intereses que puedan tener alguna incidencia en las relaciones laborales (individuales o colectivas) o en derechos y deberes de alguna manera vinculados al trabajo, como pueden ser los relativos a la previsión social", ha indicado.

"Por el contrario, en todo aquello que excede de ese ámbito izo puede hablarse de intereses de los trabajadores en su condición de tales, sino que se tratará a lo 14 sumo, de intereses que los trabajadores tienen como simples ciudadanos y que, por ello mismo, pueden compartir con otras categorías", establece el fallo judicial.

Tras el fallo, fuentes del Ejecutivo regional exponen que el recurso por parte del sindicato fue una "irresponsabilidad" y consideran que quería "detener la realización" de las pruebas de la EvAU" de 2017, con el consiguiente "perjuicio que hubiera conllevado para los miles de estudiantes que hicieron las pruebas de acceso universitaria". Por tanto, aseguran que su rechazo es un "varapalo" jurídico para CCOO.

Además, insisten en que la orden de la Comunidad de Madrid se limitaba a recoger la normativa estatal (el Real Decreto fijado por el Ministerio de Educación), así como el convenio de admisión de las seis universidades públicas madrileñas (Universidad Complutense, Universidad Carlos III, Universidad Autónoma, Universidad de Alcalá, Universidad Rey Juan Carlos y Universidad Politécnica).