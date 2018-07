La Unidad de Bioestadística Clínica del Hospital Ramón y Cajal cumple 25 años

Publicado 29/06/2018 14:11:21 CET

La Unidad de Bioestadística Clínica del Hospital Universitario Ramón y Cajal se creó en el año 1993 dentro de la Red de Unidades de Investigación en los Hospitales del Sistema Nacional de Salud -REUNI-, iniciativa pionera en España auspiciada por el Instituto de Salud Carlos III, ha informado el hospital en un comunicado.

Han transcurrido 25 años desde entonces y la Unidad, dirigida por el Dr. Víctor Abraira hasta su reciente jubilación, se ha consolidado como una Unidad de referencia en su entorno.

Para celebrar los 25 años desde su puesta en marcha, se organizó una jornada conmemorativa bajo el lema "Pasado, presente y futuro de la Investigación Clínica: 25 años no es nada" que congregó a más de un centenar de personas.

Estuvo presidida por el coordinador de la Unidad de Bioestadística, el Dr. Javier Zamora acompañado por la adjunta a la gerencia para la Gestión del Conocimiento del Hospital Universitario Ramón y Cajal, la Dra. Carmen Guillén y el Coordinador del Programa de Epidemiología Clínica del CIBERESP, Dr.

José Ignacio Pijoan quienes resaltaron el excelente papel que la Unidad de Bioestadística Clínica realiza para obtener evidencias científicas que sustenten la toma de decisiones en el cuidado de los pacientes.

JORNADA CIENTÍFICA CONMEMORATIVA

Para celebrar los 25 años, se organizó una jornada científica donde la conferencia magistral invitada corrió a cargo del Profesor Stuart Pocock, Professor of Medical Statistics en la School of Hygiene and Tropical Medicine de Londres.

El Profesor Pocock compartió con la audiencia sus reflexiones sobre el papel de la Bioestadística en la investigación clínica, tanto en el contexto de los Ensayos Clínicos Aleatorizados, area en la que es un referente internacional, como en el contexto de los estudios observacionales.

El acto de celebración continuó con una mesa redonda en la que participaron investigadores de una amplia trayectoria y recorrido científico, que presentaron sus visiones, desde perspectivas complementarias, sobre la investigación clínica.

Debatieron sobre las hipótesis, los métodos empleados, los resultados y cómo son éstos trasladados a la práctica clínica.

El Dr. Abraira, bioestadístico, presentó un recorrido por los avances más notables que ha experimentado la bioestadística en los últimos años.

El Dr. Francisco Pozo, neumólogo y epidemiólogo clínico, presentó una visión integradora de los distintos niveles de observación en la investigación clínica con una visión desde la biología de sistemas y su potencialidad como método de investigación en la era de la inmensa capacidad de computación disponible y el Big Data.

El Dr. Fernando Rodríguez Artalejo, Catedrático de Medicina Preventiva de la Universidad Autónoma de Madrid, presentó el papel de los grandes estudios epidemiológicos como valiosa fuente de evidencias para sustentar recomendaciones sobre estilos de vida de gran impacto en la salud de la población.

Por último, el Dr. Xavier Bonfill, oncólogo y epidemiólogo, Director del Centro Cochrane Iberoamericano, debatió sobre el papel de la investigación clínica, como generadora de evidencias para mejorar la adecuación de la práctica clínica y asistencial.