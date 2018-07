UPyD pide a Aguirre que "puestos a recortar" ordene renunciar a uno de sus sueldos a ediles y alcaldes que son diputados

Actualizado 02/09/2011 13:40:47 CET

La formación magenta cree que recortar en personal docente "disminuirá la calidad de la enseñanza y afectará a los alumnos"

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en la Asamblea de Madrid, Ramón Marcos, ha afirmado esta viernes que "puestos a ser ejemplares y pedir responsabilidad ante la crisis", la presidenta regional, Esperanza Aguirre, "podría empezar pidiendo a ciertos alcaldes y concejales de su partido que además son diputados de la Asamblea que renuncien a cobrar unos de sus dos salarios".

El diputado de UPyD ha señalado que el país "está en una situación de crisis difícil, pero antes de recortar gastos en el personal docente de la región, que afectan directamente a la calidad de la enseñanza pública y a sus alumnos, Aguirre debe de recortar gastos en la burocracia de la Comunidad y ahorrar mejorando la eficiencia de su funcionamiento".

Para Marcos, en Educación "lo prioritario es plantear medidas que mejoren los resultados educativos y si hay que recortar, se debe ahorrar mediante la eficiencia en la gestión del sistema educativo y lo último, reducir el gasto en personal docente". "Además, si hay que pedir un esfuerzo, debe exigirse tanto a la educación pública como a la concertada", ha agregado.

Por otra parte, el portavoz adjunto de la formación magenta en el Parlamento autonómico ha dicho que no entiende por qué la Comunidad "considera ahora que no hacen falta interinos, cuando hasta ahora los ha estado contratando de forma continuada".

"Aunque no exista el despido formal, en la práctica lo es, porque los interinos han mantenido esa situación laboral durante años por la mala gestión de la Comunidad. No es de recibo que no se les renueve el contrato sin más explicaciones", ha criticado.

Ramón Marcos considera que este recorte en el personal docente en la región "se ha tomado al inicio del curso de forma precipitada, sin diálogo con los profesores y directores de centros, mediante una instrucción".

EDUCACIÓN, COMPETENCIA NACIONAL

Además, a su juicio, la consejera de Educación no ha comparecido ante la Asamblea de Madrid, "cuando es un tema que exige un debate público serio y transparente." En este sentido, ha asegurado además que la educación es "un problema nacional", que afecta a toda España y a todas las comunidades autónomas.

"El ministro Gabilondo no puede lavarse las manos: ya es hora de que reúna a los consejeros de Educación de todo el país y de pensar en los estudiantes afrontando estos problemas", y ha añadido que "lo importante es que los alumnos españoles puedan recibir una educación de calidad y sean iguales en cualquier parte de España, independientemente de la comunidad en la que estudien. Para cuya garantía cada vez está más claro que la competencia de educación debe volver al Estado", ha señalado Marcos.

Por último, ha pedido al Ejecutivo autonómico que reconsidere las medidas "y que haga un esfuerzo por hablar con los profesores, porque eso es la democracia". "Y que no se olvide que la enseñanza pública es su primera responsabilidad y la garantía de la igualdad de oportunidades de los ciudadanos de una sociedad libre", ha agregado.

Por otro lado, el diputado de UPyD ha solicitado a los profesores de la Comunidad de Madrid que "antes de ir a la huelga, piensen en el compromiso que tienen con la sociedad y los alumnos y que traten de agotar todas las posibilidades que haya de negociar".