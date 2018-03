URJC aportará "toda la información" sobre el polémico máster de Cifuentes "a la mayor brevedad" pero "sin precipitarse"

Publicado 23/03/2018 12:54:47 CET

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, ha trasladado este viernes su compromiso de recabar con "absoluta transparencia" toda la información sobre la polémica del máster que cursó la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, que aportará "a la mayor brevedad posible" pero sin "precipitarse".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios tras acudir a la toma de posesión del nuevo rector de la Universidad de Alcalá de Henares, José Vicente Saz, y en referencia a la investigación que ha abierto la universidad para esclarecer todo lo relativo al cambio de calificaciones que obtuvo Cifuentes en este máster.

El miércoles transcendió que la URJC cambió en 2014 la calificación de no presentado, que se recogía en las actas de 2012, por notable y ese mismo día la universidad aludió a un error administrativo. No obstante, horas después el propio rector ordenó la apertura de una información reservada para determinar si hubo o no irregularidad en ese proceso.

"Tenéis mi compromiso y el de la Universidad Rey Juan Carlos de que transmitiremos con absoluta transparencia los hallazgos o conclusiones", ha aseverado Ramos, quien ha señalado que ahora es el momento de realizar una instrucción por parte de los servicios de inspección de la institución, proceso que no tiene plazos concretos.

En relación a la comparecencia del mismo miércoles, en las que el propio Ramos expuso que no había irregularidad y que se había verificado que la calificación inicial era de notable, el rector ha señalado que hizo una rueda de prensa ese mismo día como ejercicio de transparencia y aportó la información que tenía la institución y "las fuentes de la misma", en alusión a los dos docentes que comparecieron ese día.

"Estamos en el compromiso de trasladar toda la información pero tenéis que dejarnos trabajar (en alusión a los medios) para ofrecer conclusiones con valor", ha recalcado.

También ha señalado que ya se está recabando esa información y ha enfatizado que la URJC "no rehuyó ningún debate" en relación a esa polémica. Así ha subrayado que no se va a reservar "nada de información" y ha resaltado que su universidad es de "alta excelencia".

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

Preguntado sobre si en esa información se va a publicar el Trabajo de Fin de Máster (TFM), precisamente una de los campos en los que aparecía inicialmente como no presentado, Ramos ha reiterado que ofrecerán "toda la información" de la que tengan "seguridad de que es veraz".

Finalmente, Ramos ha subrayado que su obligación como rector de la URJC es "demostrar que todos o la inmensa mayoría de sus profesores hacen su trabajo a diario y con excelencia".