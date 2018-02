El uso de cadenas no es necesario en las carreteras de la Comunidad de Madrid

Publicado 05/02/2018 9:24:23 CET

Se mantiene activado el nivel 1 del Plan de Inclemencias Invernales

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El uso de cadenas para circular en las carreteras competencia de la Comunidad de Madrid ya no es necesario desde primera hora de la mañana, aunque en los puertos de Morcuera y Navafría están en "Precaución", ya que hay máquinas trabajando.

Según informa el Gobierno regional en un comunicado, la noche ha sido "tranquila" pese a la situación climatológica y solo se han registrado dos avisos.

En el primero la Policía Local de Soto del Real solicitaba a la Dirección General de Carreteras tratamiento de sal en la M-608 y en el segundo aviso, en este caso a Madrid 112, alertaba de placas de hielo en esta misma carretera.

Durante la noche y madrugada, un total de 157 personas y 40 máquinas quitanieves han trabajando para facilitar la movilidad de los madrileños, esparciendo 183 toneladas de sal y 5.800 litros de salmuera.

Para este lunes, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé nevadas en la sierra que pueden dejar una acumulación de nieve de hasta 8 centímetros en la sierra y de 2 centímetros en el resto de la región, si bien la probabilidad de que nieve más allá de la sierra ha bajado de forma considerable.

En cualquier caso, Madrid 112 pide a los conductores que no suban a los puertos si no es necesario y que, en todo caso, no aparquen sus vehículos en los arcenes, para facilitar así las labores de limpieza.

Antes de emprender un trayecto por la sierra, siempre con cadenas o neumáticos de invierno, es necesario tener en cuenta el estado actualizado de las carreteras y la previsión meteorológica.

Por otro lado, Madrid 112 mantiene activado el nivel 1 del Plan de Inclemencias Invernales de la Comunidad de Madrid.

En este nivel, los medios del Gobierno regional y del Estado actúan para que las carreteras no queden cortadas o lo estén el menor tiempo posible. Pueden realizarse también acciones de apoyo si hay municipios afectados. La dirección del Plan la asume en este nivel el director de Madrid 112.