Vecinos de Butarque se manifestarán el sábado contra la cesión de suelo municipal al Arzobispado

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vecinos Independiente de Butarque (AVIB) se manifestará el próximo sábado contra la cesión de suelo público del Ayuntamiento al Arzobispado de Madrid.

La cita, que se producirá desde la Plaza de los Metales hasta la calle Calcio, quiere mostrar el rechazo de los vecinos a la pretensión del Consistorio de ceder directa y gratuitamente al Arzobispado para la construcción de una nueva parroquia.

En este sentido, protestan por que se trata de una de las escasas parcelas del barrio de Butarque destinadas a equipamientos públicos, ubicada en el nuevo desarrollo Calcio-Los Rosales, en pleno centro del Barrio y a escasos 300 metros de la parroquia ya existente.

La cesión, que está recurrida administrativamente por AVIB, "podría ser ilegal debido a que en la tramitación del expediente se podrían estar cometiendo diversas irregularidades, no estando la parcela inscrita en el Patrimonio Municipal, por lo que legalmente no debe ser cedida, y no habiéndose justificado el valor de los bienes cedidos por cada una de las partes, si los hubiere, como establece la legislación vigente", asegura la Asociación de vecinos.

En este sentido, destaca que por problemas de suelo, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid prevén ejecutar el Centro de Salud pendiente desde hace décadas, con un plazo aún no definitivo ni comprometido, en barracones prefabricados y en una ubicación temporal, hasta la obtención de nuevo suelo público.

Los vecinos subraya que a la insatisfecha reivindicación histórica de un Centro de Salud propio para el barrio de Butarque, que desdoble el Centro de Salud de Los Rosales, a una distancia de hasta más de 3 kilómetros de las viviendas del barrio, se suman "la absoluta carencia de toda una serie de equipamientos públicos y sociales como escuelas infantiles y guarderías, bibliotecas o institutos y el deficiente estado funcional por masificación de los colegios públicos".

Por todo ello, la Asociación de Vecinos Independiente de Butarque (AVIB) ha iniciado una recogida de firmas para hacer llegar estas reivindicaciones a las autoridades competentes.