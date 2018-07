Vecinos de calle Téllez, dispuestos a acampar en el solar del nº 2 para que se construya en él un servicio dotacional

Publicado 12/07/2018 12:48:45 CET

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de la calle Téllez, en el madrileño distrito de Retiro, han asegurado este jueves que están dispuestos a acampar en el solar número 2 de la misma calle para que se construya en él un servicio dotacional para el barrio, bien una guardería, bien un centro de día para mayores.

"Estamos dispuestos absolutamente a todo, si hay que acampar, se acampará y se hará todo lo posible por no cambiar el uso del destino de este solar", ha expresado Paloma Pozo, vecina de Téllez 5, en la concentración vecinal, quien ha afirmado que los vecinos están "en lucha total y absoluta".

Así se ha referido Pozo a la propuesta de trabajo que elaboró la Mesa de Diversidad Funcional y Mayores del Foro Local de Retiro, sobre la posibilidad de construir viviendas cooperativas. La Junta Municipal de Retiro acordará con los vecinos el equipamiento del número 2 de la calle Téllez, espacio para el que el distrito, presidido por Nacho Murgui, se inclina por una residencia de mayores. Esa residencia de mayores combinaría la demanda dotacional que plantean los vecinos con la propuesta del Foro Local.

Pilar, otra vecina de esta vía, ha recordado que el "terreno es dotacional para el barrio". "Queremos un centro de salud, o un centro de día, o una guardería... tiene que ser un uso y disfrute para los vecinos", ha apuntado. Además, ha criticado que pretendan "disfrazar las viviendas como sociales".

"No es que no queremos que no ayudas para colectivos marginales, pero no en el único solar destinado al barrio para uso dotacional; si aquí tuviéramos el solar de la Operación Chamartín no habría problema", ha expresado otro de los vecinos, José María.

Junto a ellos ha estado la portavoz de Cs en el Consistorio, Begoña Villacís, quien ha lamentado que "se imponga a los vecinos lo que uno piensa". "Hemos escuchado a los vecinos, han recabado más de 700 firmas para que puedan elegir qué hacer con el único solar dotacional que les queda", ha apuntado.

Villacís ha señalado que este barrio "ya tiene muchas viviendas, y no necesita más". Por contra, sí está falto de "servicios para todos los habitantes de las viviendas". La portavoz de Cs ha indicado que en el barrio hay tanta gente mayor como niños, por lo que "hay carencia de infraestructuras".

"Lo que piden los vecinos es de sentido común: dotaciones", ha aseverado. Begoña Villacís, además, ha reiterado que no cree en la política de vivienda "errónea" de Ahora Madrid, más aún en barrio "con resistencias lógicas" por "carencia de infraestructura". "El Ayuntamiento de Madrid no puede imponer, algo tan importante ha de ser consensuado", ha indicado.

Por otra parte, la portavoz del Grupo naranja en Cibeles ha cargado contra la "manipulación" que se ejerce en los Foros Locales. "Lo hemos visto en Retiro, o en Chamberí, donde básicamente mandan callar a algunos", ha criticado.

Tras la intervención ante los medios de comunicación de Villacís, se ha acercado al grupo Begoña, una miembro del Foro Local del Retiro. Ella ha explicado que se hizo esta propuesta "como muchas otras que se han hecho", y ha puesto el acento en que la propuesta que elaboraron era "para un edificio social".