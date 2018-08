Vecinos de Móstoles celebran que el festival de techno 'Amanecer Bailando' no se ubique en Parque Natural de El Soto

Publicado 27/07/2018 13:45:38 CET

MÓSTOLES, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vecinos y partidos políticos de Móstoles se concentraron este jueves en la Plaza de Pradillo para celebrar el anuncio del Ayuntamiento de que el festival de techno 'Amanecer Bailando' finalmente "no se celebrará" el 8 de septiembre en el Parque Natural de El Soto, la reivindicación principal de los manifestantes.

De esta forma, los asistentes a la concentración, incluido Ganar -quien gobierna en coalición con el PSOE y ha sido muy crítico con la primera decisión socialista de llevar a cabo el evento en este espacio verde-, se sumaban a la convocatoria de Ecologistas en Acción que se convertían en una celebración.

El objetivo primordial, según destacó la entidad organizadora, era defender el Parque Natural de El Soto, de casi 40 hectáreas de superficie, el cual está situado al límite de la zona de máxima protección del arroyo del Soto del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y que en su entorno, dicen, cuenta "con una apreciable diversidad de flora y fauna".

Desde Ganar Móstoles recalcaron que estaban en la concentración "celebrando que 'El Soto No Se Toca'". "Al final ha prevalecido la defensa del municipio y la voz de todos", afirmaron.

Al acto también acudieron dirigentes de Podemos en la Comunidad de Madrid como el secretario de organización, Fran Casamayor y el secretario general y portavoz en el Senado, Ramón Espinar, que dio la enhorabuena a todos los presentes por haber "ganado una batalla importante" y haber conseguido "la rectificación del Ayuntamiento".

Otra de las formaciones que estuvieron presentes en el acto fue el Partido Popular de Móstoles, cuya presidenta, Mirina Cortés, mostró su satisfacción ante el cambio de rumbo "de la alcaldesa, Noelia Posse (PSOE), porque es la que unilateralmente ha defendido este proyecto quedándose sola".

"Hoy ha imperado la razón, que hemos defendido la mayoría de representantes del movimiento vecinal de la ciudad, que una vez más están ahí, vivos, luchando por los intereses del municipio", dijo.

Asimismo, y al igual que el resto de representantes de partidos y organizaciones, después de que ayer el Consistorio dijese que esperaba "poder reubicar el evento y que los que se han opuesto a una actividad de ocio juvenil no consigan su objetivo, que no ha sido otro que pensar en sí mismos y no en los jóvenes de la ciudad", Cortés señaló que su deseo era que "se celebre en otro emplazamiento de la ciudad" porque están "a favor del festival".

Por parte de los ciudadanos allí presentes, el presidente de las Asociaciones de Vecinos Coordinadas, Ricardo Zamora, lamentó que el equipo de Gobierno "no haya sido sensible hasta el final" con la gente y los organismos, criticando "las formas y maneras" con las que se ha llevado a cabo el tema.

APOYO "FIRME" A LA ALCALDESA

Mientras, desde el PSOE de Móstoles salieron en defensa de la alcaldesa y los concejales socialistas dando su apoyo "firme" ante "las graves acusaciones e insinuaciones injuriosas" que, aseguran, se han producido contra ellos y por la determinación de no celebrar el festival en el parque urbano de El Soto.

"Nos parece acertada, valiente y deja de manifiesto que gobierna siempre con los pies en las calles de nuestra ciudad", declararon, insistiendo en que esta decisión "disipa toda posible duda" de que la voluntad "que ha movido" al PSOE es la de llevar cultura y espectáculos a Móstoles.