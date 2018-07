Velintonia, la casa de Vicente Aleixandre, pasará a uso dotacional, lo que facilita que el Ayuntamiento se haga con ella

Publicado 12/07/2018 14:06:47 CET

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Velintonia, la casa madrileña del Premio Nobel Vicente Aleixandre, pasará de uso residencial a dotacional, lo que facilitará que el Consistorio de la capital se pueda hacer con la vivienda, ha informado en la comisión de Cultura y Deportes la directora general de Intervención en Paisaje Urbano y Patrimonio, Marisol Mena.

"Desde el área de Desarrollo Urbano Sostenible ya se ha procedido a modificar el planeamiento. Ahora es residencial y pasará a dotacional, lo que permitirá obtener la vivienda con mayor facilidad por parte del Ayuntamiento", ha expresado Mena ante preguntas de la edil socialista Mar Espinar.

Además, Marisol Mena ha añadido que "se ha solicitado desde el área de Cultura una valoración del edificio". Todo esto, según ha explicado, a raíz de una reunión realizada en enero de 2017, en la que se tocaron "todos los aspectos en cuanto al conjunto de la Casa Vicente Aleixandre".

"Se habló de la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) del legado, y es una actuación que lleva a cabo la Comunidad de Madrid; tienen que tener acceso a él, y está en proceso", ha remachado.

Sobre competencias municipales, se ha analizado la protección de la vivienda, y se ha acordado que el nivel 3, el actual, es el "adecuado".

AIKIDO ELECTORAL

Espinar, quien presentó en Cibeles la propuesta, aprobada por unanimidad, para recuperar la casa del Nobel y crear en ella la 'Casa de la Poesía', se ha preguntado si Ahora Madrid la convertirá en "la casa de la Poesía, o será un laboratorio experimental de poesía protesta".

"¿Qué quieren hacer allí?, ¿Van a inventar de nuevo?", ha preguntado, para criticar que no estuviera en la Mesa de Estudio la Asociación de Amigos de Aleixandre. "Ahora Madrid ha de reconocer que Velintonia no ha sido una prioridad, pero espero que no hagan 'aikido electoral' para aprovecharlo en elecciones", ha señalado.