Víctimas de 'bebés robados' abuchean al grito de "criminal" al doctor Vela a su salida en coche de la Audiencia

Publicado 26/06/2018 15:39:17 CET

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centenar de víctimas del caso de bebes robados que se han concentrado esta mañana frente a las dependencias judiciales de la Audiencia de Madrid han abucheado e insultado al grito de "criminal" y asesino" al doctor Eduardo Vela cuando salía en coche tras celebrarse la primera sesión del juicio por un caso de 1969 de la ya desaparecida clínica San Ramón de Madrid.

A primera hora de la mañana, los afectados por los diferentes casos que se extienden en todo el territorio español han querido mostrar su apoyo a Inés Madrigal, la primera denunciante que ha logrado sentar al médico en el banquillo de los acusados. Se estima que hay unos 3.000 afectados en toda España.

A su llegada, muchos de ellos se han fundido en una abrazo con Madrigal, que es la presidenta de la asociación S.O.S. Bebés Robados de Murcia y una de las personas que fue sustraída de su madre cuando nació.

Los concentrados portaban diversas pancartas en las que reclaman "Justicia" por "robarles" a sus hijos. Muchas de las madres afectadas llevaban camisetas en las que constaba la fecha en la que sus hijos fueron sustraídos.

Tras declarar en el juicio, el medico jubilado ha abandonado la sede judicial en un coche negro que conducían unos familiares. A su salida desde el acceso del garaje, se le ha podido ver en el asiento trasero del vehículo tapándose la cara con una mano.

No ha visto, pero sí ha oído los insultos de las decenas de personas concentradas. Le han gritado "criminal" y "asesino", entre otros improperios. La rabia era tal que los agentes de la Policía Nacional han tenido que intervenir para evitar que estos golpearan el coche o incluso se abalanzaran.

A pocos metros, Madrigal ha visto la escena. Nada más bajar las escaleras de las dependencias judiciales, la denunciante y su abogado Guillermo Peña han recibido una gran ovación con aplausos por parte de los afectados.

Poco antes, Madrigal manifestaba a los medios que antes de valorar las declaraciones de hoy prefiere que termine la vista, ya que mañana están citadas unas periodistas francesas que hicieron una camara oculta donde Vela habría reconocido la entrega a su madre. "La mujer de Eduardo Vela decía que me había regalado a mi madre y él afirma", ha dicho.

"He tenido una oportunidad. Y me he acordado de mi madre, que gracias a ella he podido declarar hoy. Espero que esto abra la vía", ha señalado.

"No me sorprende que no se acuerde. Qué casualidad que contesta a unos letrados y a otros no. Puede tener una mejoría selectiva --de su salud--", ha señalado

El abogado de Madrigal, Guillermo Peña, ha destacado que le ha sorprendido "la mejoría repentina" del acusado en el juicio cuando al inicio no escuchaba ni su nombre. "Me alegro por su mejoría", ha dicho.