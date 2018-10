Villacís dice que Carmena reconoció el fracaso de Ahora Madrid y que "parte de la lista la hará, ¡oh sorpresa!, Podemos"

Publicado 11/09/2018 13:24:02 CET

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha opinado que con el anuncio que ayer hizo la alcaldesa, Manuela Carmena, tanto de su candidatura como de una plataforma con los mejores lo que hizo fue reconocer el fracaso de Ahora Madrid, "donde tiene ideólogos, no gestores", y que "parte de la lista la hará, ¡oh sorpresa!, Podemos".

"La propuesta que hizo es una enmienda a la totalidad del gobierno de Ahora Madrid porque no le ha gustado la forma y por eso quiere cambiarla. Tampoco le han gustado sus acompañantes y por eso propone sustituirle con otra lista en la que parece que lo único que se quiere quedar va a ser ella y todo lo demás va a ser rehecho porque no les ha funcionado", ha señalado a la prensa tras el minuto de silencio por la mujer asesinada ayer en Villaverde.

"Ayer lo reconoció, tenía ideólogos pero no tenia gestores, como es evidente viendo la situación de la ciudad", ha apostillado. Villacís ha estado esta mañana en Usera, distrito que ha recorrido para denunciar que para Ahora Madrid "todo es Gran Vía y no todo lo es". Existen "muchísimos distritos olvidados institucionalmente, como Villaverde, Latina, Carabanchel o Usera, donde los vecinos reclaman no más debates y asambleas sino que les limpien las calles y les arreglen las aceras. El gran debate debería ser ese, quién es el partido que propone un proyecto realista de gestión, de ilusión para Madrid y no sólo un debate en torno a la candidatura"", ha argumentado.

Villacís reclama que en estos meses hasta mayo de 2019 "se hable menos de candidaturas y más de Madrid' porque es visible que se trata de obviar el debate de Madrid, se trata de no discutir lo que pasa en Madrid, de no valorar la gestión que se esta haciendo en Madrid y todo vale. Las estrategias son para tapar lo que esta ocurriendo en Madrid, que hay más atascos, que está más contaminado, más sucio, más inseguro, que no se ha hecho nada por gestionar en los últimos tres años", ha terminado.