Villacís sobre la gestación subrogada: "No consiento que nadie diga a las mujeres lo que pueden o no hacer con su cuerpo

Publicado 28/06/2018 16:27:21 CET

"Tener una familia no puede ser cosa de ricos sino de amor", argumenta sobre la gestación subrogada altruista

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha revindicado la gestación subrogada siempre que sea "altruista", ha cargado contra la "intransigencia que no acepta los nuevos modelos de familia" y ha declarado que no consiente que "nadie diga a las mujeres lo que pueden o no hacer con sus cuerpos".

Tras asistir al despliegue de la bandera arcoíris en la fachada de Cibeles, la concejala ha lamentado que haya "mucha gente que no acepta que este país progrese, que no acepta los nuevos modelos de familia". Ha argumentado que la gestación subrogada altruista "no es solamente para personas LGTB sino para mujeres que han padecido cáncer y que no han podido gestar por ellas mismas", por ejemplo.

"Nosotros vamos a aprovechar este escenario (del Orgullo) y todos los que podamos para reivindicar que existen otros modelos de familia, que ser padres te lo da el querer a un hijo, cuidarlo, y reivindicaremos la gestión altruista", ha trasladado a la prensa.

"No consiento que nadie nos diga a las mujeres lo que podemos o no podemos hacer con nuestro cuerpo. Eso es una cosa pasada, de otras épocas y, a día de hoy, lo justo es entender que las mujeres tenemos el suficiente discerrnimiento para decidir por nosotras mismas", ha indicado Villacís, que ha defendido que "tener una familia no puede ser cosa de ricos sino de amor".

Villacís ha criticado que "haya personas que vean limitada su libertad para tener una familia todavía" por "presupuestos atávicos que niegan el reconocimiento de las mujeres como mayores de edad". "Con conocimiento se curan gran parte de los prejuicios", ha sostenido.