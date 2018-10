Villacís pide a las víctimas de violencia machista que sean valientes y pidan ayuda, que recibirán apoyo de muchas manos

Publicado 11/09/2018 13:10:55 CET

La portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacis, ha pedido a las víctimas de violencia machista que griten y pidan ayuda, aunque es consciente de la valentía que esto supone, porque son muchas las manos madrileñas que les darán su apoyo.

Las declaraciones las ha realizado tras el minuto de silencio en la plaza de Cibeles tras el asesinato ayer de una mujer en Villaverde apuñalada por su expareja. "Quiero desde aquí decirle a todas las mujeres que se sienten en el hoyo que griten y que pidan ayuda, que vamos a estar muchas manos dispuestas a ayudarles porque Madrid esta deseando ayudarlas", ha trasladado a la prensa.

"Sé que es pedir mucha valentía pero, por favor que sean valientes, que vamos a estar todas a ayudarles", ha insistido. La edil ha recordado que, además de la mujer asesinada en Villaverde, en menos de 24 horas se contabilizaron otras dos víctimas mortales por violencia machista. "Es un recordatorio que tenemos que tener todas las instituciones, que a estas mujeres no hemos llegado a tiempo, no hemos sabido ayudarles y asistirles como sociedad, no hemos sabido escuchar", ha lamentado.

Villacís cree que esto debe ser "un estímulo constante para mantenerse alerta y seguir combatiendo" la lacra de la violencia machista. Y todo ello desde el consenso, como el que se da en el Ayuntamiento, ha destacado, alrededor de "campañas tan necesarias como la de los Barrios por los Buenos Tratos".