Villacís recomienda a Arce "menos crear reuniones para independentistas" y "más trabajar por los vecinos"

Publicado 06/09/2018 13:23:32 CET

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado este jueves que la concejala-presidenta de los distritos de Usera y Arganzuela, Rommy Arce, debería preocuparse menos por "crear eslóganes y reuniones para independentistas" y más por "escuchar y trabajar por los vecinos".

Así lo ha manifestado Villacís ante los medios de comunicación durante su visita al barrio de Las Rejas, donde ha sido preguntada por la suspensión temporal ayer del Pleno de Usera durante 20 minutos por las protestas vecinales contra Arce.

"El pleno del distrito acabó como tantos otros; Arce lo suspende por no escuchar a los vecinos, que se llevan quejando mucho tiempo; se sienten frustrados porque Arce no los escucha, no se reúne con ellos", ha explicado.

Begoña Villacís ha recordado que toda la oposición votó en Pleno a favor de su cese como concejala-presidenta. "El PSOE dijo que si no, tendría consecuencias", ha recordado. Sin embargo, "ahí sigue, en su sitio, no ejerciendo como concejala-presidenta".

"Todas las medidas contra Arce están agotadas, pero Carmena no la cesa porque está en un equilibrio inestable, ya que Ahora Madrid es una sustancia volátil", ha concluido.