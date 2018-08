VIPS inaugura un nuevo restaurante ubicado en la Puerta del Sol, donde se podrán hacer pedidos para llevar

Publicado 25/07/2018 15:50:27 CET

La cadena de restaurantes VIPS ha inaugurado este miércoles un nuevo establecimiento ubicado en el número 3 de la Puerta del Sol de Madrid en el que estrenará el área 'Take & Go', donde se podrán pedir para llevar una selección de platos de la marca que serán preparados delante del cliente.

Según ha informado el grupo VIPS en un comunicado, la apertura de este nuevo local ha supuesto la creación de 30 puestos de trabajo y cuenta con un espacio de más de 290 metros cuadrados. Su diseño está basado en la imagen "renovada" de la marca, con "modernos" y "cómodos" sillones, wifi gratuito de alta velocidad y mesas de conectividad.

El espacio se divide en dos áreas diferenciadas, la zona de servicio de mesa, que abarca desde desayunos hasta cenas y una segunda zona para aquellos clientes que prefieran la modalidad 'Take away' (para llevar), que estrena como novedad el servicio 'VIPS Take & Go'.

Se trata de una nueva opción dentro del servicio 'Take Away' (para llevar) que la marca VIPS está desarrollando en algunos de sus establecimientos, que cuenta con un mostrador donde el cliente puede pedir una selección de platos VIPS para llevar que serán elaborados delante de él en un tiempo "muy reducido".

Entre la selección de platos Take & Go habrá sándwiches, pizzas, ensaladas, postres y bebidas. Esta apertura de VIPS en el centro de Madrid se enmarca dentro del plan de expansión en el que se encuentra inmersa la marca en España tanto en régimen propio como en franquicia.

Con ella, VIPS suma un total de 136 restaurantes, de los cuáles 89 están ubicados en la Comunidad de Madrid (75 VIPS y 14 VIPS Smart). Los clientes de VIPS pueden acceder de forma gratuita a todas las oportunidades que ofrece el Club VIPS a sus socios, programa de fidelización pionero y único en el sector, y de su App Club VIPS.

Con ella, VIPS suma un total de 136 restaurantes, de los cuáles 89 están ubicados en la Comunidad de Madrid (75 VIPS y 14 VIPS Smart). Los clientes de VIPS pueden acceder de forma gratuita a todas las oportunidades que ofrece el Club VIPS a sus socios, programa de fidelización pionero y único en el sector, y de su App Club VIPS.