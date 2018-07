WWF busca 500 ciudadanos para crear un panda gigante en la Hora del Planeta

Actualizado 31/03/2012 8:30:14 CET

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La organización ecologista WWF busca reunir a más 500 personas en los jardines de la Plaza de Oriente, frente al Palacio Real, el próximo 31 de marzo y celebrar juntos esta edición de La Hora del Planeta, formando un mosaico humano en forma de panda gigante, han informado los convocantes.

Además de esta acción, la organización realizará actividades en muchas otras ciudades, como Barcelona, Sevilla, Córdoba o Guadalajara.

Bajo el lema 'Salva el clima', medio millar de personas formarán un mosaico humano el próximo 31 de marzo en Madrid a las 18 horas. Después, la idea es formar un gran panda gigante como símbolo de la lucha contra el cambio climático. A las 21 horas se producirá el apagado de los edificios más emblemáticos de la zona, como el Palacio Real o la Almudena.

Además, entre todos los voluntarios que formen parte del mosaico humano, WWF sorteará 150 entradas para asistir a la película 'Lorax, en busca de la Trúfula perdida'. Una película de animación, adaptada a partir del libro infantil del Dr. Seuss, acerca de una criatura del bosque que vela por su conservación.

WWF también ha lanzado una aplicación en facebook para que los ciudadanos elijan sus compromisos ambientales y reten a sus amigos a participar en La Hora del Planeta. Algunos de estos compromisos son no usar el coche para distancias cortas, no poner el lavaplatos hasta que esté lleno o usar bombillas de bajo consumo. Otros retos se refieren a eliminar el consumo fantasma del stand by de los aparatos eléctricos, bajar la calefacción a 21 grados y aprovechar al máximo la luz natural.

Como en ediciones anteriores de la campaña, se apagarán edificios emblemáticos de todo el mundo, como la Torre Eiffel, en Francia, la Opera de Sidney o Times Square, en Nueva York. En España, WWF ya tiene la confirmación de que el acueducto de Segovia, el Castillo de Santa Bárbara, en Alicante, y la Muralla de Ávila quitarán su iluminación entre las 20.30 y las 21.30 horas del próximo 31 de marzo.

Las empresas también se están sumando a la campaña. Más de 50 compañías ya tienen firmado su compromiso por el planeta. Entre ellas, Vodafone, que mandará un millón de SMS a sus clientes el 31 de marzo para animarles a participar en La Hora del Planeta. Además, Orange, Tetra Pak, Meliá Hoteles y Canon, difundirán la Campaña entre sus clientes, empleados y utilizarán sus propias redes sociales para animar a sus fans a participar en la iniciativa.

También otras empresas como el Mercado de San Miguel de Madrid que se quedará a "oscuras" una año más, celebrando la fiesta del Planeta con sus clientes a la luz de las velas; Ausonia, con su marca Dodot, mandará un emailing a más de 450.000 contactos, además de informar a todos su empleados, Scottex, Kleenex colaborarán también con sus redes sociales como Leroy Merlin, que también apagará los luminosos de todas sus tiendas, además de difundir también la iniciativa entre empleados y clientes.

UNIVERSIDADES, COLEGIOS Y ASOCIACIONES

Por su parte, varias universidades se han adherido ya a la iniciativa, como la de Castilla-La Mancha, Salamanca, Vigo, Sevilla o Valencia. Por ejemplo, la Universidad de Sevilla ha desarrollado una guía para que los alumnos combatan el cambio climático en su vida cotidiana y colaborará con el grupo de voluntarios de Sevilla en las actividades del propio día 31 de marzo.

Otro aspecto fundamental de La Hora del Planeta son los colegios. Santillana Digital colabora con WWF en la difusión de la campaña a través de su portal Ineverycrea, donde los profesores 2.0 encontrarán toda la información necesaria para hablar con sus alumnos de la campaña.

Entre las entidades que participarán en el evento se encuentra Heal The World for Children Spain (HTWFC), que se ha inscrito como asociación colaboradora y que ha creado eventos en redes sociales para darle difusión a esta convocatoria y lograr alcanzar los 500 voluntarios.

Una de las coordinadoras de HTWFC, Laura Serrano, ha explicado a Europa Press que el mes que viene la asociación celebrará el Día de la Tierra en varias ciudades alrededor del mundo con distintas actividades y la participación de cientos de voluntarios.

Por ello, subraya que el evento de WWF "es una plataforma fantástica para recordar que cuidar del planeta es trabajo de todos, a realizar todos los días".

"No podemos ignorar el poder que tenemos a nuestro alcance, con cada pequeño gesto, escudándonos en que son otros los que tienen que hacer esa labor. Todos habitamos este planeta, luego todos debemos cuidar de él. Y efectivamente, también debemos exigir, desde nuestro propio compromiso, que los gobiernos, empresas y centros educativos han de estar a la altura de las circunstancias. Otra forma de hacer las cosas es posible", ha asegurado.