Zapata critica que contratación menor con cooperativas, antes realizada con el PP, "mágicamente se ha vuelto sospechosa"

Publicado 16/07/2018 12:28:02 CET

Recrimina a PP y Cs que cuestionen en la comisión el contrato de un servicio, heredado del PP y con la misma empresa, para el que pidieron en el distrito su mantenimiento y más recursos

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal-presidente de Fuencarral-El Pardo y Villaverde, Guillermo Zapata, ha criticado que la contratación menor con cooperativas, las mismas con las que contrataba el PP, ahora "mágicamente se han vuelto sospechosas".

También ha destacado que uno de los contratos sobre los que ahora se pone la lupa por parte de PP y Cs versa sobre un servicio "que se realizaba desde antes, también con un contrato menor con el PP". "Con estas empresas no había problemas pero ahora mágicamente se han vuelto sospechosas", ha replicado.

Es más, Zapata ha indicado que uno de los servicios cuyo contrato está bajo sospecha por parte de populares y Cs está en marcha desde 2004 dándose la circunstancia de que en el pleno del distrito en mayo de 2016 el PP presentó una proposición para mantener el servicio, lo que consiguió la unanimidad de todos los grupos. Posteriormente el PP pidió un aumento de sus recursos, también respaldado por unanimidad, con un apoyo de Cs. "Dice que hay problemas con este contrato pero su grupo pide más recursos", ha lanzado el concejal-presidente.

Lo ha expresado así este lunes en la comisión de Vigilancia de las Contrataciones, donde ha sido llamado a comparecer por Cs por cuatro contratos menores con entidades integradas en el grupo de cooperativas Tangente. La edil de la formación naranja Silvia Saavedra ha llevado a la comisión "el incremento desmesurado de la contratación menor con las cooperativas de Tangente". Esto le ha llevado a preguntar por la relación de Zapata con este grupo dado que las dos personas eventuales que puede designar habían trabajado previamente en dicho grupo.

"Mi relación con estas empresas es ninguna. Mi vida laboral está vinculada al mundo audiovisual y al periodístico. Tengo la suerte, y no es por echarme flores sino por lo que me preguntan, de ser el director del corto en España más visto en Youtube. Esa es mi vida profesional", ha contestado Zapata a Saavedra.

Sobre los tres contratos menores en Fuencarral, el edil ha recordado que la responsabilidad última de la contratación es del coordinador del distrito, "el mismo que tenía la Junta en la legislatura pasada". "Fue una buena elección del PP", ha remachado. Sobre el cuarto contrato, se trata de uno abierto en Villaverde. Ya sea contrato mayor o menor, él no participa en ellos. "Ni en contratos mayores ni menores, no participo. No intervengo ni en esos ni en los de libre concurrencia", ha remarcado.