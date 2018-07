La atención en el concesionario, el primer factor de decisión para el 30% de los compradores de coches

Publicado 25/06/2018 14:43:10 CET

La atención en el concesionario se sitúa como el primer factor de decisión para la compra de un vehículo nuevo con un 30% de los casos, según datos de Autocasión, que ha asegurado que el plazo de entrega es cada vez "más relevante", suponiendo el segundo motivo de decisión de compra, con el 21% de los encuestados.

Preguntados acerca de la valoración sobre la atención recibida por parte del establecimiento vendedor, de ese tercio, el 42% de los clientes se queja de que el tiempo de respuesta del concesionario no fue el adecuado, superando las 24 horas en la mayoría de los casos. Por su parte, un 31% justifica su valoración negativa en no haber recibido respuesta de 'test drive' o en que este no fue satisfactorio.

El estudio de Autocasión también revela que, cuando se produce la decisión de compra, los clientes tienden a querer disponer del vehículo con cierta rapidez, hasta el punto de que el 21% de los encuestados lo tiene en cuenta a la hora de elegir qué vehículo van a adquirir.

"La situación tan competitiva e igualada entre los concesionarios de vehículos en nuestro país, donde las diferencias de precios no es significativa en muchos casos, crea una nueva batalla para ganar", ha señalado el director general de Autocasión, Nicolás Cantaert.

Por su parte, solo el 16% de los encuestados indicó que el precio de la oferta final fue el criterio más determinante para tomar su decisión de compra.

"Seguimos teniendo datos que indican que alrededor de un 21% de los contactos generados por los canales 'online' no es nunca atendido. El reto actual está, claramente, en ofrecer la experiencia de compra perfecta", ha añadido Cantaert.