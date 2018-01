CC.OO. y UGT confían en que se llegue a un acuerdo en Opel España que conserve el empleo

Publicado 29/01/2018 12:47:45 CET

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de los sindicatos CC.OO. y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, se han mostrado confiados en que las negociaciones que se están llevando a cabo en relación con el convenio colectivo de la planta de Opel en Figueruelas (Zaragoza) finalicen con un acuerdo que permita mantener el empleo en la factoría.

Así, el secretario confederal de CC.OO. se mostró interesado en que se alcance un acuerdo en este centro del Grupo PSA, aunque indicó que el nuevo convenio debe asegurar el empleo y los derechos laborales de los trabajadores de dicha instalación.

"Confiamos en que las negociaciones lleguen a buen puerto", explicó Sordo, en el marco de la rueda de prensa con motivo de los actos del Día Internacional de la Mujer, en la que anunciaron "paros laborales" para el próximo 8 de marzo.

Por su parte, el secretario general de UGT también se mostró confiado en que "en un plazo corto" se podrá cerrar un acuerdo que haga compatible el empleo y el mantenimiento de los derechos fundamentales de los trabajadores de Opel España.

No obstante, Álvarez subrayó que las multinacionales, y las del automóvil en particular, tienen que ser conscientes de que no pueden acudir de forma permanente al "chantaje" para eliminar derechos a costa de amenazas sobre la permanencia o no de productos en las fábricas.