Publicado 07/08/2018 13:14:22 CET

AMSTERDAM, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

LeasePlan Corporation cierra el primer semestre del año con un beneficio neto de 286 millones de euros, un 3,9% más que en el mismo periodo de 2017, según ha informado el grupo.

Según la empresa, los resultados demuestran el buen funcionamiento de su estrategia y su programa 'The Power of One LeasePlan'. Además, señala que su negocio 'Car-as-a-Service' está funcionando correctamente y resalta su próximo acuerdo con Fiat en los mercados europeos.

LeasePlan ha registrado unos ingresos de 4.802 millones de euros en el primer semestre, un crecimiento del 2,2% respecto al mismo periodo de 2017, cuando se registraron 4.699 millones.

El beneficio bruto se ha reducido un 1,9% pasando de 800 millones en 2017 a 785 millones de euros, y respecto al beneficio antes de impuestos, la empresa ha registrado un crecimiento del 7,7% respecto a sus ingresos con 369 millones de euros en el primer semestre del año.

EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

Entre mayo y junio, LeasePlan ha pasado de un beneficio neto de 135 millones en 2017 a 152 millones este año, creciendo un 13,2%. Además, ha registrado un crecimiento del 5,1% en sus ingresos en este mismo periodo, sumando 2.437 millones de euros.

En cuanto al beneficio bruto, en el segundo trimestre aumentó un 3,4%, debido, según la empresa automovilística, a las contribuciones de otros servicios, como el impacto de 'Te Power of One LeasePlan', que crecieron un 6,4% en este periodo.

"Nuestra estrategia 'Cualquier coche, a cualquier hora y en cualquier lugar' nos asegura continuar con nuestra creación de valor significativa", ha indicado el Consejero Delegado de LeasePlan, Tex Gunning.