Palomera (Seat) respeta la subida al diésel pero defiende que no se penalicen a los Euro 6

Publicado 04/07/2018 11:19:56 CET

BARCELONA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director general de Seat y Cupra en España, Mikel Palomera, asegura respetar la decisión que ha tomado el Gobierno en cuanto a la posible subida de los impuestos al diésel, aunque defiende que los vehículos que cumplen con la norma Euro 6 no deberían ser penalizados.

Estas declaraciones de Palomera se producen después de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez anunciara la semana pasada su intención de acometer cambios en materia de fiscalidad medioambiental que podrían conllevar una subida del precio del gasóleo. En el plan del PSOE se recogía como propuesta la equiparación del precio del gasóleo con el de la gasolina, eximiendo al gasóleo bonificado a transportistas y agricultores.

Palomera ha asegurado en este contexto, en una entrevista concedida a Europa Press, que la firma automovilística respetará la decisión que tome el Gobierno y que no tendrá "otro remedio que acatarla".

No obstante, ha defendido que los automóviles diésel actuales cumplen con toda la legislación vigente a nivel de emisiones, por lo que afirmó que los motores Euro 6 no deberían ser penalizados.

El directivo sí ha afirmado que con la llegada del nuevo test de homologación de consumo y emisiones WLTP habrá un "salto muy grande" de coches que deban enfrentarse al impuesto de matriculación. En la actualidad, todos aquellos automóviles que emiten menos de 120 gramos de dióxido de carbono (CO2) por kilómetro están exentos de este gravamen.

SALTO IMPOSITIVO

"Manteniendo las circunstancias actuales de homologación y el impuesto actual, sí que habría un salto muy grande de coches que no pagan ahora y sí lo harán desde el 1 de enero", ha matizado.

Palomera también ha recordado que, a partir del 1 de septiembre, las marcas solo podrán matricular coches en stock homologados con el sistema anterior (NEDC) por un volumen equivalente al 10% de sus ventas totales de los últimos 12 meses.

"Si excedes, tienes que matricularlos antes del 1 de septiembre para estar dentro de este límite. Quizá haya marcas que tengan que forzar, pero no creo que sean demasiadas", ha añadido.

Asimismo, ha destacado que el WLTP supone un "impacto" para todas las firmas automovilísticas, porque son muchas las combinaciones de motores y de cajas de cambio que los fabricantes tendrán que homologar de nuevo.

Palomera ha explicado que los departamentos de homologación de las marcas tienen una sobrecarga de trabajo a nivel técnico, y que los fabricantes están dando prioridad en este momento a los coches con mayor volumen de ventas.

5% DE LOS VEHÍCULOS BLOQUEADO

"En los de menos volumen puede haber un periodo de tiempo en el que no se puedan ofrecer. En nuestro caso particular, estamos hablando de un volumen de un 5% como máximo que no serán ofrecidos durante un periodo corto de tiempo", ha agregado.

En este contexto, Palomera se ha mostrado optimista y no cree que las ventas de turismos y todoterrenos vayan a experimentar una caída durante los meses de julio y agosto, antes desde que a partir del 1 de septiembre todos los vehículos nuevos tengan que ser homologados bajo la normativa WLTP.

"No creo que el mercado caiga. Habrá pequeñas turbulencias que a nosotros no nos afectarán demasiado. Ya veremos cómo afecta al resto de competidores", ha argumentado.