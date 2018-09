S&P advierte de los riesgos de la guerra comercial de EEUU para la industria del automóvil europea

Actualizado 19/09/2018 12:11:02 CET

Señala que Jaguar Land Rover y Volvo serán los más afectados

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La agencia de calificación crediticia S&P Global ha advertido de los riesgos de la guerra comercial del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para la industria del automóvil europea.

Así lo ha hecho público en su informe 'Tensiones comerciales: ¿Un punto de inflexión para la industria del automóvil europea?' en el que ha señalado que la fuerte inversión realizada por los fabricantes del 'Viejo Continente' para aumentar su producción en China podría terminar afectándoles, a tenor de las tasas del 25% que Estados Unidos impuso a los coches producidos en el gigante asiático en julio.

Los más perjudicados, señala S&P, serán las compañías que hayan apostado por China como centro de exportaciones, como es el caso de Volvo Cars, General Motors y Ford. Además, ha adelantado que una guerra comercial podría terminar generando una tendencia de localización de la producción, que afectará a los costes, al menos durante la fase de adaptación.

En el caso de Volvo, la agencia de calificación ha apuntado que en el corto plazo se enfrenta a una reducción de ingresos por los aranceles, ya que el crecimiento de la compañía se basa en el sector de los todocaminos, como el SUV XC50, que se produce en China y es un modelo muy popular en Estados Unidos.

Asimismo, ha indicado que la depreciación del yuan y la caída de las ventas en China, que se han reducido en julio y agosto, también afectarán a los resultados de los fabricantes europeos.

ARANCELES EN EUROPA

En cuanto a la amenaza de Trump de imponer aranceles del 25% a los coches producidos en Europa, S&P ha explicado que afectará en primer lugar a los que no cuenten con fábricas en Estados Unidos, aunque el impacto será "insignificante" para las marcas de lujo, en las que el precio no afecta a las ventas, como es el caso de Porsche, Lamborghini o Ferrari.

Sin embargo, aseguran que sí que afectarán a empresas como Jaguar Land Rover, que no cuenta con producción en Estados Unidos a pesar de que alrededor del 20% de sus ventas tienen lugar allí, lo que está mitigando la caída de las ventas en Europa, que han bajado un 10,5% en lo que va de año.

Por otro lado, el informe advierte de que el efecto de esta guerra comercial funciona en los dos sentidos, y la imposición de aranceles del 40% a los coches producidos en Estados Unidos que China anunció en julio también afectarán a empresas como BMW, aunque en menor medida.

Y es que la agencia apunta que el fabricante alemán produce todocaminos en Estados Unidos, que ahora se podrían ver afectados por los elevados aranceles que ha impuesto el gigante asiático. Algo similar le ocurre a Daimler.

S&P ha explicado también que Volkswagen será una de las compañías menos afectadas, pues su producción está localizada y basada en ventas, por lo que la mayoría de los coches que vende en China están fabricados allí y no se verían afectados por aranceles.

Sin embargo, no ocurre lo mismo con su mercado estadounidense, pues la mayor parte de su producción americana no está localizada allí sino en México, aunque la agencia admite que aún no pueden estimar los posibles efectos de esta situación, pues todavía se está negociando el tratado bilateral comercial entre estos dos países.