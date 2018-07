La Cámara de Representantes votará de forma inminente el plan de rescate del automóvil

Actualizado 10/12/2008 19:56:10 CET

En el Senado reconocen que todavía no hay acuerdo para sacar adelante el paquete de ayudas en la Cámara Alta

NUEVA YORK, 10 Dic. (del corresponsal de EUROPA PRESS, Emilio López Romero) -

El plan de rescate del sector automovilístico en Estados Unidos podría ser sometido a votación en las próximas horas en la Cámara de Representantes, después de que la Casa Blanca y los congresistas demócratas alcanzaran ayer un principio de acuerdo para sacar adelante la propuesta de ley, que contempla un paquete de ayudas de hasta 15.000 millones de dólares.

La líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, espera poder votar hoy el plan de rescate tras los avances logrados ayer a última hora con la Administración Bush, aunque el futuro de la propuesta de ley sigue siendo incierto porque para su aprobación hacen falta los votos favorables de varios representantes republicanos.

El vicejefe de gabinete de la Casa Blanca, Joel Kaplan, reconoció esta mañana que anoche se dieron pasos de gigante para sacar adelante el paquete de ayudas, aunque todavía sigue habiendo una fuerte oposición al plan entre las filas republicanas, por lo que la Administración Bush presionará a destacados legisladores de su partido para que den su apoyo al proyecto.

Los partidarios del plan de rescate tienen sus esperanzas puestas en lograr el apoyo de los congresistas de la región del Medio Oeste del país, donde se encuentra el estado de Michigan, sede central de los 'Tres Grandes de Detroit', como se conoce a los principales fabricantes estadounidenses, General Motors, Ford y Chrysler.

Por su parte, los líderes de la mayoría demócrata y la minoría republicana en el Senado, Harry Reid y Mitch McConnell, respectivamente, anunciaron esta mañana que todavía no están dadas las condiciones en la Cámara Alta para someter a votación el paquete de ayudas al sector automovilístico, que atraviesa una de las peores crisis de su historia.

El senador Reid precisó en una breve comparecencia ante los medios que de momento no hay una posición consensuada sobre el plan, aunque reconoció que el acuerdo podría estar cerca. De hecho, no descartó que los senadores permanezcan en Washington el fin de semana para seguir adelante con las negociaciones.

La Casa Blanca y los congresistas demócratas alcanzaron ayer un principio acuerdo para la puesta en marcha del paquete de ayudas al sector, que de aprobarse podría alcanzar los 15.000 millones de dólares (unos 11.500 millones de euros), cifra sensiblemente inferior a los 34.000 millones de dólares que piden los principales fabricantes del país, General Motors, Ford y Chrysler.

"Parece bastante claro que la minoría republicana no dará nuevos pasos hasta estudiar" el acuerdo alcanzado ayer en Washington, subrayó Reid. Poco después, el senador republicano McConnell afirmó que su partido todavía no había recibido una copia de ese principio de acuerdo. "Hasta que no la tengamos y no la leamos no parece razonable que haya una votación", añadió.

Fue el senador demócrata Carl Levin quien anunció anoche el acuerdo verbal consensuado con la Casa Blanca, aunque advirtió que todavía hay que hacer un último esfuerzo para sacar adelante el proyecto, por lo que pidió al presidente, George W. Bush y al presidente electo, Barack Obama, que se involucren personalmente en el tema, según informa la cadena ABC.

Lo cierto es que para que el plan de rescate del sector del automóvil salga adelante en el Senado harán falta los votos de al menos 60 de los 100 senadores y, según McConnell, hay muchos legisladores que todavía tienen dudas sobre su viabilidad, tanto en un partido como en otro. "A la gente no le gusta, y en nuestra línea de trabajo eso es importante", indicó.