Cerca de 10.000 personas se manifiestan frente a la fábrica de Delphi en apoyo a los trabajadores

Los trabajadores de Delphi valoran "positivamente" el apoyo de la Junta pero afirman que no van "a bajar la guardia"

PUERTO REAL (CÁDIZ), 28 Feb. (EUROPA PRES) -

Cerca de 10.000 personas, entre familiares, alcaldes y allegados de los trabajadores de Delphi en Puerto Real (Cádiz), marcharon hoy desde el Ayuntamiento del municipio hasta la fábrica en contra del cierre de la planta, una iniciativa que tienen previsto repetir "siempre de forma pacífica y civilizada".

En declaraciones a Europa Press, el presidente del Comité de Empresa, Antonio Pina, explicó que el apoyo que están recibiendo es "increíble y nos ha superado", al tiempo que añadió que "han acertado en hacer las cosas como las están, "demostrando que el civismo de todos es impresionante".

En este sentido, destacó el apoyo de "todos los partido políticos que de forma unificada y mirando hacia el mismo sitio están al lado de los trabajadores". Así, aseguró que "a la hora de echar un cable no hay nadie mejor que la propia Administración Autonómica", que, como dijo el presidente de la Junta, Manuel Chaves, pretende "ayudar a todos los trabajadores a salir de esta situación".

No obstante, aunque Pino valoró de forma "positiva" la actitud de la Junta, los empleados de Delphi "no vamos a bajar la guardia hasta que no tengamos alguna solución sobre la mesa", por lo que van a seguir manteniendo sus protestas.

La situación en la fábrica, según el presidente del Comité, es la misma que estos días atrás, ya que cada trabajador continúa en su turno realizando su labor y respetando los cuadrantes de permanecer durante las 24 horas del día trabajando para evitar el cierre de la empresa.

Por último, recordó la manifestación que se va llevar a cabo mañana en la capital gaditana que partirá desde la avenida de Cádiz hasta la puerta de la Subdelegación del Gobierno, a la que está llamada la ciudadanía "para decir que Delphi no se cierra". De esta forma, aseguró que a partir de mañana pondrán en marcha un calendario de actividades para reivindicar los puestos de trabajos.