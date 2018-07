El presidente de Audi estaría encantado de fabricar algún modelo en Martorell, pero ahora no es posible

Actualizado 28/02/2007 13:52:12 CET

INGOLSTADT (ALEMANIA), 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Audi, Rupert Stadler, afirmó hoy que "estaría encantado" de que la firma de los cuatro aros fabricara algún producto en la planta de Seat en Martorell (Barcelona), si bien añadió a renglón seguido que actualmente no es posible por motivos de capacidad.

"Me encantaría que se fabricara un producto Audi en Martorell, que se fomentara la competencia interna", manifestó el máximo responsable del constructor automovilístico alemán durante la conferencia de prensa anual para presentar los resultados de la compañía en 2006.

No obstante, puntualizó a continuación que actualmente no es posible producir vehículos de Audi en la factoría barcelonesa. "Tengo entendido que no es todavía posible por motivos de capacidad", puntualizó. La planta de Martorell tiene capacidad para fabricar unos 150.000 vehículos más sobre la producción estimada para este año.

Respecto a la desvinculación de Seat del grupo Audi, Stadler indicó que la decisión de disolver los grupos de marcas se ha tomado en el ámbito del consorcio Volkswagen. "Cada marca asume más responsabilidad en objetivos comerciales y en resultados", agregó.

La nueva situación no interrumpirá la colaboración que mantienen Audi y Seat en diferentes ámbitos, como el diseño. "Lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Hay mecanismos de cooperación que funcionan muy bien desde hace años", zanjó el máximo responsable de Audi.

POLEMICA SOBRE EMISIONES DE CO2.

En otro orden de cosas, Rupert Stadler indicó que para una marca "premium" como Audi es "imposible" situar la media de emisiones de CO2 de su gama por debajo de los 120 gramos por kilómetro, en línea con las exigencias que prevé aplicar la Comisión Europea.

"Supongo que no nos quieren fastidiar desde Bruselas", añadió el presidente de Audi, para quién el tema de las emisiones contaminantes debe abordarse desde diferentes puntos de vista además del medioambiental, como el industrial, el social o el económico.

Así, apuntó que si Audi, Mercedes y BMW retiraran del mercado sus 50 mayores modelos, las emisiones de CO2 bajarían sólo en 1,5 gramos, pero tal iniciativa afectaría a miles de puestos de trabajo. Además, destacó que el desarrollo de nuevas tecnologías poco contaminantes exige tiempo. "Se tarda siete años en desarrollar una nueva tecnología y no somos David Copperfield", concluyó.