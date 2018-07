Ahora Murcia critica la intervención "excesiva" de concejales en el Consejo Social

Publicado 12/07/2018 16:52:47 CET

MURCIA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ahora Murcia ha participado este jueves en la sesión del Consejo Social de la Ciudad, que el equipo de Gobierno, además, "lo utiliza como órgano de participación de la Estrategia de Ciudad Murcia 2020". En un Consejo Social "cada vez más menguado y con apenas la mitad de sus integrantes participando, se ha presentado una intervención de algunos concejales del equipo de gobierno que hasta el propio alcalde, José Ballesta, ha acabado definiendo como excesiva y demasiado larga, y que ha acaparado casi todo el tiempo de la sesión".

Para Ahora Murcia, "es una falta de respeto a los integrantes del Consejo Social y a las organizaciones y personas que representan convertirlos en un mero receptor pasivo de los tediosos y largos discursos del equipo de gobierno de Ballesta".

Según la portavoz de este grupo municipal, Alicia Morales, "lo que hoy hemos visto no es ni participación social ni rendición de cuentas, sino un mitin de precampaña del Partido Popular".

El grupo municipal resalta que, como han denunciado varios miembros del Consejo en sus intervenciones, "no se ha remitido ninguna documentación previa a las entidades participantes, para poder estudiar los proyectos a debatir y tener una opinión fundada en la sesión que hoy se celebraba".

Igualmente, desde Ahora Murcia "hubo que requerir en el día de ayer a la Secretaría del Pleno, ante la falta de envío incluso de la convocatoria y el orden del día, que se remitiera a este grupo".

Por ello, van a requerir al alcalde a que, en próximas sesiones, "envíe con suficiente antelación las convocatorias, órdenes del día y los materiales de las ponencias y presentaciones de cada punto a todos los integrantes del Consejo Social y al resto de grupos municipales"·.

En este sentido, Ahora Murcia resalta también que, de forma contraria a como se había hecho en anteriores sesiones, el alcalde "no ha dado la palabra a los grupos municipales".

Por último, esta formación subraya que "no existe un diagnóstico de los problemas del municipio, no hay unas prioridades claras fijadas, no hay evaluación de los proyectos y sus resultados, y no hay autocrítica alguna de lo realizado hasta ahora".