Ahora Murcia no apoyará los presupuestos PP-Cs y defiende que "tienen muchos agujeros negros"

Publicado 22/08/2018 16:14:29 CET

MURCIA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ahora Murcia no apoyará en el próximo Pleno el proyecto de presupuestos municipales para el año 2018 presentado por el equipo de gobierno del alcalde José Ballesta, que ha tramitado con el apoyo del partido Ciudadanos.

La concejala Ángeles Micol ha explicado que "no podemos apoyar unos presupuestos del PP que son 'lo mismo de siempre' en cuanto al gasto en servicios para la ciudadanía, donde lo que aumenta es el gasto en publicidad y propaganda para el PP, de cara a las próximas elecciones y la posible candidatura de Ballesta a la Alcaldía".

Desde la formación municipalista calculan que "se gastan unos 900 euros por habitante, una cantidad que nos situa al nivel de poblaciones como Algeciras o Getafe, muy lejos de ciudades como Granada, León, La Coruña y Oviedo, que superan los 1000 euros por habitante", señala Ángeles Micol.

Ahora Murcia ha alertado que "no se han investigado los contratos de las empresas con servicios externalizados, que nos cuestan cientos de millones de euros cada año, ya que las comisiones formadas para ello no han funcionado", por lo que "no podemos votar a favor de algo que no sabemos si cumple la ley, y no entendemos que el partido Ciudadanos se ponga al servicio del PP para sacar adelante estos presupuestos".

Ángeles Micol, concejal de Ahora Murcia, ha expresado por último que "desde Ahora Murcia creemos que otro municipio es posible, con un Ayuntamiento que oriente su presupuesto hacia el rescate ciudadano, el gasto social y una verdadera igualdad en atención a la población de las pedanías y los barrios respecto a la del centro de la ciudad", no como hace el equipo de Ballesta, presentando un dudoso proyecto con "agosticidad" y negociado previamente a puerta cerrada.