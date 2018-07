Arroyo invita a todo el que defienda la llegada del AVE sin retrasos a que intervenga en el acto de la tarde

Publicado 18/07/2018 17:54:08 CET

MURCIA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, ha invitado a todo aquel que defienda la llegada de la alta velocidad sin retrasos a que intervenga en el acto público convocado para esta tarde a las 19.00 horas.

Aroyo ha resaltado que no se trata de ningún acto político y que no se va a restringir el acceso a nadie, tras conocer las declaraciones del delegado del Gobierno, Diego Conesa, quien aseguró que no había sido invitado a este evento y que no tendría inconveniente en acudir.

La portavoz ha querido dejar claro que "cualquier persona que defienda la llegada AVE a la Región de Murcia sin retrasos, tal y como estaba avalado técnica y económicamente, está invitado a asistir", aunque, entiende que por las declaraciones de Conesa "él defiende lo contrario, retrasos en la llegada de la alta velocidad, por tanto, está en el lado contrario de lo que se quiere defender hoy".

No hay que olvidar que es "un acto de defensa" del AVE, y no un evento "para justificar decisiones políticas de nuevos retrasos" para esa infraestructura. No obstante, ha insistido, no se va a vetar a nadie.

En el acto, además, se va a informar sobre la situación actual de la llegada de la alta velocidad y los retrasos anunciados sobre los planes previstos por una decisión que ha considerado "política", ya que no está avalada, ha defendido, "con argumentos técnicos ni económicos".

Asimismo, ha señalado, ante las críticas y dudas que ha suscitado la financiación de este acto, que "el ferrocarril es un servicio público" y la llegada del AVE, "un asunto de interés general y estratégico sobre el que cualquier persona debe recibir información transparente".

Arroyo ha asegurado que no se trata de "politizar a la sociedad, ni invitar a movilizarse" u otras acciones que tengan que ver con las ideas de ningún partido, sino que "se va a evaluar la situación con datos técnicos y económicos".

Por último, ha confirmado que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, va a explicar cuál es la situación de la alta velocidad con los datos que en este momento maneja, ya que de las novedades se ha enterado por los medios de comunicación, pues no ha tenido aún ningún encuentro oficial con Conesa para explicarle los motivos por los que se retrasa y cómo lo van a solventar.